霍諾德徒手爬101前吃什麼？公關解答了 曝他來台超愛吃1物

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101。歐新社
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101。歐新社

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，吸引大批民眾到場應援。CNN引述其公關透露，霍諾德平時約99%採植物性飲食，偶爾才會吃夏威夷碗（Poke Bowl）作為補充；他近來在台北停留期間，特別愛吃台北101大樓下方鼎泰豐的素食餃子，並多次前往品嘗。

霍諾德2020年曾在Instagram發文說明飲食轉變原因。他表示自己「從小吃牛排、喝牛奶長大」，後來因大量研究、並考量運動表現與碳足跡，才停止吃肉，或至少大幅減少肉類攝取。

他並指出，對一般人而言，少吃肉與乳製品是降低個人環境影響最簡單的方法，強調「飲食是一條光譜」，相較於造成更多傷害，「能少造成一些傷害更好」。

CNN報導也提到，霍諾德在紀錄片《徒手攀登》（Free Solo）中自稱過去是「超級挑食的人」，約在20至24歲之間才下定決心開始吃蔬菜，並以「一次嘗試一種」的方式逐步調整飲食習慣。

至於此次在台行程，霍諾德的公關在他開始挑戰前告訴CNN，他這幾天晚上常到知名連鎖餐廳鼎泰豐品嘗餃子。鼎泰豐在台北101大樓下方設有分店，並提供素食選項；公關表示，霍諾德「很愛餃子」，也很享受在地料理，尤其是各式素餃子。

霍諾德 台北101

