快訊

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

海鯤軍艦克服整合儎台管理系統異常 提前海測拚6月交艦

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德勢如破竹！一小時連過五竹節「還能揮手聊天」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
霍諾德每上一層竹節就轉身向民眾打招呼。記者林士傑/攝影
霍諾德每上一層竹節就轉身向民眾打招呼。記者林士傑/攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他行動迅速，快速通過第一階段底座，隨後開始沿著竹節造型往上爬。10點左右，霍諾德已經爬完五層竹節，每爬一層都能轉身揮手跟民眾互動，驚人體能和意志力令人咋舌。

為了親睹霍諾德攀登台北101的壯舉，數千民眾將101底下道路擠得水洩不通。尤其是霍諾德所在的信義路和松智路面，人潮比起跨年有過之而無不及。由於最後已經超越手機拍照極限，不少民眾自備望遠鏡、高倍數攝影鏡頭，攜家帶眷到現場共襄盛舉。

10點08分時霍諾德戰勝第六竹節，此時他揮手動作民眾已經看不清楚，但大家依舊昂首期盼，熱情鼓掌為他加油。

霍諾德 台北101

延伸閱讀

現場直擊／霍諾德爬過高難度祥雲！定格轉身揮手全場驚呼

霍諾德挑戰101延期遭酸「會怕就不要爬」 他怒斥「別丟台灣人的臉」

現場直擊／霍諾德出發！上千民眾目送他攀上台北101

現場直擊／霍諾德現身全場歡呼！輕裝上陣超悠哉

相關新聞

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

極限攀登名將霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，串流平台Netflix同步進行全球直播。CN...

現場直擊／霍諾德爬過高難度祥雲！定格轉身揮手全場驚呼

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他動作迅速，幾乎一次往...

霍諾德深擁愛妻後整裝出發！才花5分鐘爬完第一階段 台下民眾熱情歡呼

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），已於今天9點正式開爬、攀登台北101。出發前，他與太太San...

徒手攀台北101突「定格」！霍諾德高空一動不動 真相曝光全場笑翻

以無繩索攀登聞名的美國極限運動員霍諾德（Alex Honnold），25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101外牆，全程以「Free Solo 無繩索」

8分鐘爬完一竹節！霍諾德站上101節頂「剩最後一哩路」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他於10點21分站上第...

霍諾德徒手爬101前吃什麼？公關解答了 曝他來台超愛吃1物

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，吸引大批民眾到場應援...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。