霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
極限攀登名將霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101。歐新社
極限攀登名將霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101。歐新社

極限攀登名將霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，串流平台Netflix同步進行全球直播。CNN引述有「法國蜘蛛人」之稱的法國攀登者亞倫羅伯特（Alain Robert）指出，霍諾德在攀越外牆龍形裝飾時，刻意選擇較平坦的垂直面向上推進，避開彎曲幅度最大、坡度最陡的外側曲面，以降低技術難度與風險。

羅伯特曾在2004年台北101落成不久、並一度成為世界最高摩天大樓之際攀登該建物。他當年因天候因素改以安全確保繩完成登頂，未能全程徒手，成為其攀登生涯的一項遺憾。

CNN報導，羅伯特25日也到場觀察直播畫面與攀登進度。他說，台北101外觀分段的「竹節」（bamboo boxes）區段難度更高，總計8個區段，每個區段高度相當於8層樓。

當霍諾德開始繞過建物轉角時，羅伯特評估，路線將「更困難、更吃體能」，但從畫面可見其腳點與捏握點條件良好，有利於持續推進。

羅伯特另指出，外牆龍形裝飾因存在外凸與小幅懸挑結構，攀越時「會比較複雜」、技術性更高；不過霍諾德選擇沿裝飾較平直的垂直面攀爬，展現路線選擇上的策略性。

