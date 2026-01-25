霍諾德101攀定了！製作團隊就位 上百民眾熱情應援

快訊

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
粉絲和媒體一早卡位最佳拍照點。記者李姿瑩／攝影
粉絲和媒體一早卡位最佳拍照點。記者李姿瑩／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定延期。今天天氣大好，霍諾德和劇組團隊經過一天休息，今天一早就到101做好準備，一行人蓄勢待發。

台北101目前已經開始周邊交通管制，包括松智路部分路段，現場聚集大批民眾，上百人帶著專業攝影器材、露營椅，並自製標語幫霍諾德加油。

根據規畫，霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於今天上午9點開始，直播長達2小時，相關團隊人員已經在現場準備。

粉絲自製標語幫霍諾德加油。記者李姿瑩／攝影
粉絲自製標語幫霍諾德加油。記者李姿瑩／攝影
粉絲和媒體一早卡位最佳拍照點。記者李姿瑩／攝影
粉絲和媒體一早卡位最佳拍照點。記者李姿瑩／攝影
松智路交管。記者李姿瑩／攝影
松智路交管。記者李姿瑩／攝影

