象山捕獲野生霍諾德！爬山輕鬆到像夢遊 親吐延期爬101「真實內幕」

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24日）上午挑戰徒手攀登台北101，不料因天候狀況不佳，活動臨時宣布延期至明（25日）上午9點進行。挑戰雖暫緩，霍諾德仍把握時間外出活動，改前往象山健行，更意外被網友巧遇合影，引發熱烈討論。

有民眾在象山登山途中驚喜遇見霍諾德，並將合照分享到社群平台。據該名網友轉述，霍諾德透露延期的原因除了下雨影響攀爬安全，另一個關鍵考量是「不想讓長輩擔心」，因此決定臨時喊卡。貼文曝光後，引來大量網友留言笑稱：「對他來說爬象山根本是夢遊等級」、「整個信義區都是Alex的伸展台」。

延期消息傳出後，多數網友力挺「安全第一」，認為在極限運動中謹慎評估風險才是專業表現；但也有少數聲音質疑臨時取消是否「欺騙社會」，甚至直言「會怕就不要爬」。

對此，霍諾德今早也在社群平台發文回應，坦言因雨勢無法如期攀登台北101，內心感到遺憾，但仍尊重安全考量。他在貼文中祈禱天氣好轉，並寫下：「希望明天能有機會攀爬這座美麗的台北101。」同時也呼籲全球觀眾持續鎖定隔日的直播挑戰。