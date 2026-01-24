也想爬台北101？亞洲家長可能「金句」連發 網友：PTSD都發作了

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德將攀爬台北101。圖／Netflix提供

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明天上午9時將挑戰徒手攀爬台北101活動，國際關注，也是台灣這幾天最熱門話題。Threads有網友發問，「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼」，其他網友紛紛貢獻「金句」，都堪稱經典。

霍諾德原定今天攀爬台北101，因天候不佳延期。他稍早透過IG發影片，他說，很遺憾今天無法挑戰。「這幾天收到了許多人的支持與祝福，真的讓我非常感動。希望天氣能趕快好轉，讓我能有機會挑戰美麗的台北101」。

對於這項空前挑戰，有網友好奇，如果主角是自己，家長會有什麼反應。其他網友舉例，「數到3，給我下來」、「別人說的你就去做，我說的你就當耳邊風」、「你哪根蔥」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」、「皮在癢」、「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「別人叫你爬你就爬」、「正事不做，老學人家搞那些有的沒有的」、「整天只會做白日夢，也不秤秤自己幾斤幾兩」、「爬101對你未來有什麼幫助」、「好啊現在翅膀硬了」、「敢去就不要給我回來」、「人家是什麼人，你又是什麼人」。

而亞洲家長給人印象特別重視學業，有網友表示，「同學叫你去就去？」、「功課寫完再去」、「你要是把這精神拿來讀書不知道可以考多好」、「敢爬那麼高也沒見你爬到頂大」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「讀書有一半認真早就上台大了」、「你連100分都沒考過，還想爬到101」、「有那個時間爬101為什麼不讀書」、「考100分才讓你爬」。

各種金句令人莞爾，不少網友留言，「每句話從小到大一定有聽過」、「看完留言PTSD（創傷後壓力症候群）都發作了」、「太真實了」、「裡面留言可以寫成一本媽媽語錄了」、「這串太猛了，大腦一直刷我媽的聲音」、「看完留言我突然很想念我媽媽」、「困在留言出不去，笑瘋，天下的媽媽真的都是一樣的」、「這裡的亞洲血統完全不需要驗呢」、「小時候都有聽過」。

霍諾德 台北101 PTSD

霍諾德攀爬101因雨延期 現場粉絲互約明天再來

全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本將在今天上午挑戰徒手攀登台北101，然而天公不作美，...

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

極限運動的世界哩，攀登摩天大樓屬於小眾路線的冷門挑戰，但稍微不慎就能喪命。1986年，攀岩高手古德溫(Dan Goodw...

現場直擊／攀爬101因雨延期！民眾留現場期待霍諾德現身 劇組給答案

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定...

徒手攀登台北101雨天延期！霍諾德拍片吐心聲

美國「攀岩大神」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）原訂今日挑戰徒手攀爬台北101，因台北下雨考量安全，遺憾宣布延期。霍諾德於社群影片坦言，攀岩始終需聽從大自然安排，雖無法如期挑戰，但對台灣粉絲的熱情支持深受感動，並預告最快將於明（25）日同一時間重啟壯舉，呼籲粉絲共同集氣盼天公作美。

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

美國攀岩大神 Alex Honnold 挑戰徒手獨攀台北101，受雨勢影響延期至25日。這場國際矚目的挑戰也喚起2004年「法國蜘蛛人」亞倫·羅伯特的登頂往事。當年亞倫在濕冷氣候下，被迫打破慣例繫上安全繩，歷時4小時征服台北地標；20多年後，霍諾德將以更嚴苛的徒手獨攀挑戰極限，續寫傳奇。

