快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

現場直擊／攀爬101因雨延期！民眾留現場期待霍諾德現身 劇組給答案

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
民眾期待可以見到艾力克斯霍諾德。記者林士傑／攝影
民眾期待可以見到艾力克斯霍諾德。記者林士傑／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定延期。

台北101一早就交通管制，現在更是聚集大批民眾，活動本表定9點開始，直播前1小時宣布取消，工作人員在取消活動之後，仍在台北101樓下，不少民眾期待霍諾德能出現，但最後劇組表示：「不會。」

根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，改於台灣時間25日上午9時開始，直播長達2小時。

霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影

霍諾德 台北101

延伸閱讀

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

天公不作美！霍諾德攀登台北101延期 五月天阿信早起4字發聲了

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

霍諾德延期爬台北101！賈永婕早起發聲：聽從老天建議

相關新聞

霍諾德攀爬101因雨延期 現場粉絲互約明天再來

全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本將在今天上午挑戰徒手攀登台北101，然而天公不作美，...

現場直擊／攀爬101因雨延期！民眾留現場期待霍諾德現身 劇組給答案

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定...

徒手攀登台北101雨天延期！霍諾德拍片吐心聲

美國「攀岩大神」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）原訂今日挑戰徒手攀爬台北101，因台北下雨考量安全，遺憾宣布延期。霍諾德於社群影片坦言，攀岩始終需聽從大自然安排，雖無法如期挑戰，但對台灣粉絲的熱情支持深受感動，並預告最快將於明（25）日同一時間重啟壯舉，呼籲粉絲共同集氣盼天公作美。

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

美國攀岩大神 Alex Honnold 挑戰徒手獨攀台北101，受雨勢影響延期至25日。這場國際矚目的挑戰也喚起2004年「法國蜘蛛人」亞倫·羅伯特的登頂往事。當年亞倫在濕冷氣候下，被迫打破慣例繫上安全繩，歷時4小時征服台北地標；20多年後，霍諾德將以更嚴苛的徒手獨攀挑戰極限，續寫傳奇。

霍諾德徒手攀台北101…運動品牌喊「太離譜」被炎上 網酸：沒本事就別蹭

全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本預定今天上午挑戰徒手攀登台北101，但因為天候不佳而延期至明天。霍諾德攀登台北101的挑戰吸引各界關注，有運動品牌疑似想跟上話題，在threads發圖文稱，「太離譜了！攀岩必須使用繩索確保！」，結果遭網友吐槽，認為文案行銷很不行，引起一陣討論。

霍諾德延期爬台北101！賈永婕早起發聲：聽從老天建議

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，但因為天公不作美，台北雨勢不停，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。