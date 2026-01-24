徒手攀登台北101雨天延期！霍諾德拍片吐心聲

曾在紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中，以不帶任何繩索保護裝置、成功挑戰酋長岩的美國攀岩大神艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），原訂今（24）日挑戰徒手攀爬台灣地標台北101。然因天候不佳挑戰計畫被迫延期。

「聽從大自然的安排」 大神IG親揭心聲

Alex Honnold 今日透過IG發布短片，影片中可見台北雨濛濛。他親自向大眾打招呼，表達今日挑戰被迫取消的心情：「嘿，我是 Alex。我現在人在下雨的台北，很遺憾今天無法挑戰。」

面對「天氣攪局」，霍諾德展現出職業冒險家謙卑的一面。他語帶感慨地表示：「我想攀岩就是這樣，我們始終得聽從大自然的安排。他同時透露今日仍會外出：「雖然今天沒辦法如願攀登上大樓，但我打算去健行轉轉，享受這座美麗的城市。」

網友力挺 25日重啟挑戰

儘管計畫延期，霍諾德對網友的熱情表示由衷感謝。他在貼文中寫道：「這幾天收到了許多人的支持與祝福，真的讓我非常感動。希望天氣能趕快好轉，讓我能有機會挑戰美麗的台北101。」

根據目前公開最新資訊，這場令人關注極限挑戰，預計將順延至明日（25日）同一時間舉行。屆時若天候狀況允許，霍諾德將挑戰這座曾為「世界第一高樓」的摩天大樓。