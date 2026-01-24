快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
「法國蜘蛛人」亞倫·羅伯特（Alain Robert）2004年成功登頂台北101。圖／本報資料照
以「徒手獨攀」（Free Solo）聞名全球的美國攀岩大神艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），原定於今（24）日正式挑戰攀登台灣地標台北101。此一壯舉將由 Netflix 透過《赤手獨攀台北101：直播》全球播送。然而，受台北連日雨勢影響，為確保安全，挑戰已宣布延期至25日。網友紛紛留言力挺「安全第一」，相約明天線上見。

這場舉世矚目的極限運動，在社群平台掀起熱烈討論。大眾不僅好奇台北101的攀登難度、所需裝備，甚至對長達數小時的挑戰中如何解決生理需求感到好奇。事實上，早在2004年，有「法國蜘蛛人」之稱的亞倫·羅伯特（Alain Robert）成功登頂台北101，當時同樣遭遇了天氣不佳考驗，迫使他做出挑戰生涯中的「罕見妥協」。

回顧2004：法國蜘蛛人的繩索妥協

亞倫·羅伯特與霍諾德同樣秉持無防護裝置的徒手攀爬，不過他更擅長征服城市叢林，足跡遍及紐約帝國大廈、吉隆坡雙子星大樓及巴黎鐵塔。

根據當年《聯合報》報導，亞倫在台北101尚未完工時便主動投下戰帖，一度遭拒，但隨大樓即將完工，主辦單位決定邀請他挑戰攀爬，為開幕造勢。當年42歲的他，面對的是這座當時世界第一高樓的嚴峻挑戰。

濕冷天氣下的生死抉擇

「法國蜘蛛人」亞倫·羅伯特（Alain Robert）2004年成功登頂台北101。圖／本報資料照
報導指出，亞倫原本堅持徒手攀爬，但挑戰當天台北又濕又冷，牆面濕滑。主辦單位基於安全考量，強烈要求必須採取防護措施。雙方幾經交涉，亞倫最終做出他挑戰生涯罕見的妥協，首次配戴安全扣環與繩索上陣。而原本預計3小時攻頂，最終經歷4個多小時攀爬。亞倫成功登頂後，從圓球上的天窗進入101大樓，再搭電梯下來。當被問及在最高處聽到了什麼？他表示往下看時，看到有人有車，感性回答道：「我聽到了生命。」

20多年後的極限再續：霍諾德更嚴苛的挑戰

時隔20多年，「美國蜘蛛人」霍諾德接棒挑戰。現年40歲的他，此次目標是更為嚴苛的徒手攀登（Free Solo），這不僅是體能的極致展現，更是對心智韌性的終極考驗。在氣候多變的台北，這場「極限之戰」，讓人拭目以待。

