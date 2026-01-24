快訊

明天看霍諾德攀台北101要注意！國父紀念館小編貼心提醒：別站錯地方

聯合新聞網／ 綜合報導
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（圖）嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上台北101。(中央社)
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（圖）嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上台北101。(中央社)

原訂在24日早上徒手攀爬台北101的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），因天候因素調整行程，改至25日早上9點進行。對此活動，國父紀念館臉書小編提醒，如果想從國父紀念館的方向看霍諾德攀爬台北101，會因「方向錯誤」而無法看到。

國父紀念館小編在臉書表示，霍諾德攀爬位置位於台北101的東南側，而國父紀念館所在方向為西北側，若想到館前廣場觀賞恐怕會撲空，更笑稱「應該不會有人跨年煙火看錯棟，結果要看霍諾德卻看錯側吧？」同時也祝福霍諾德攀登101圓滿順利平安。

貼文一出後，不少網友都表示「今天才知道國父紀念館有小編，今天才知道國父紀念館小編是活潑的」、「這個蹭得很自然不帶痕跡，但我心臟不好不敢看直播」、「小編也太貼心」、「這提醒很～重～要，謝謝小編」、「小編貼心又幽默」、「小編hen會」。

艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101的挑戰，將於25日上午9點登場，全程不使用任何繩索與防護裝備，克服508公尺高空帶來的極限壓力，活動當天將由Netflix進行全球直播，若民眾想現場觀賞，除可購票登上101觀景台外，也可前往大樓東南側、松智路與信義路交叉口一帶觀看，不過仍須留意現場管制措施，切勿自行闖入管制區域。

