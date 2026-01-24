霍諾德徒手攀台北101…運動品牌喊「太離譜」被炎上 網酸：沒本事就別蹭

全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本預定今天上午挑戰徒手攀登台北101，但因為天候不佳而延期至明天。霍諾德攀登台北101的挑戰吸引各界關注，有運動品牌疑似想跟上話題，在Threads發圖文稱，「太離譜了！攀岩必須使用繩索確保！」，結果遭網友吐槽，認為文案行銷很不行，引起一陣討論。

攀岩用品品牌Petzl昨天(23日)在Threads發文稱，「身為專業攀岩器材品牌，我們堅決反對不用安全器材的危險攀登」，並附上一張台北101的圖片，文字搭配「太離譜了！攀岩必須使用繩索確保！」。

Petzl小編還在底下留言，稱攀岩是非常好運動，學習正確的知識與使用正確裝備，才能玩得開心又安全，還列出4點註記，包括「本文所指普通人類，超越人類極限的存在不在此限」、「本文說明之攀岩指的是高度較高的上攀，和高度較低不用繩索的抱石有所不同」、「本文僅就基礎知識進行介紹，推薦有興趣者前往攀岩館接受完整訓練」、「作為攀岩安全器材品牌，雖然蹭不了大神，但董事長穿的就是我們家的裝備喔（無業配關係）。

不過這則貼文卻引起網友吐槽，「這文案很不行欸…你說『普通人』就算了，圖片也不能用101啊，『普通人』是會去爬101嗎？你這個圖是在暗指Alex Honnold嗎？」、「沒本事就別蹭，爛文案」、「這麼好蹭的流量被自己搞砸了」、「人家就不是普通人，不適用你講的」。

還有網友狠批「很少直接批評廣告文案爛，但你這個是真的不OK 而且還在前一天，希望公司內部能趕快檢討到底誰讓這種文案通過⋯」、「人家就是要徒手攀岩關你什麼事，徒手攀岩就是不能用繩索，他就是極限運動者不需要你操心！要蹭熱度之前你們應該先去看看的自由攀岩紀錄，根本輪不到你為他擔心安危！只能說貴公司拿石頭砸自己的腳！」。