現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交通管制起衝突

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點挑戰徒手攀爬台北101，全球矚目。

不過今天天公不作美，從凌晨就下雨，信義路周邊則為了活動封路、交通管制，所有工作人員全部待命。不過也有不少民眾並不知道有管制，認為出入非常麻煩，和現場工作人員起爭執。

這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間上午9時開始，直播長達2小時，主持人已經在現場準備，但因為雨太大，暫時把主持台用布遮起來。