快訊

霍諾德今爬101認了「最怕下雨」！氣象署曝台北降雨機率：信義區不時有小雨

現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交管起衝突

領年終搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro Max降2千9 三星這款狠砍1.4萬

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德大雨攀爬101倒數1.5小時！罕見洩心聲：超炸

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
艾力克斯霍諾德罕見分享心情。圖／摘自IG
艾力克斯霍諾德罕見分享心情。圖／摘自IG

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，全球關注。

霍諾德24日凌晨發限時動態寫下「A little Taipei bits.Btw--cooking up something exciting w／ this legend soon stay tuned（一點點台北的幕後花絮啦——我們正在跟這位傳奇人物『搞』一個超猛的東西，敬請期待！）」、「Dress rehearsal popping（彩排超炸的）」

根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間24日上午9時開始，直播長達2小時。

霍諾德將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。圖／中央社
霍諾德將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。圖／中央社

延伸閱讀

霍諾德今攀台北101 國父紀念館小編貼心提醒：不會有人看錯側吧

霍諾德0防護爬台北101！失手就是危險壯舉 Netflix「一招」防墜落全球放送

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

全球屏息90分鐘！霍諾德0防護爬台北101倒數 觀景台最後是關鍵

相關新聞

現場直擊／霍諾德大雨爬台北101倒數！信義區封路「全員待命」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點挑戰徒手攀爬台北101，全球矚目。

現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交通管制起衝突

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點挑戰徒手攀爬台北101，全球矚目。

霍諾德大雨攀爬101倒數1.5小時！罕見洩心聲：超炸

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，全球關注。

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold)今天早上9時將挑戰徒手、無繩索攀登高達508公尺的台北101大樓。此次挑戰將由...

霍諾德攀登倒數1小時恐因雨延期！Netflix直播已改為周日放送

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，但因為天公不作美，台北大雨不停，N...

霍諾德今攀台北101 國父紀念館小編貼心提醒：不會有人看錯側吧

自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天將挑戰徒手攀登台北101，預期將有大批民眾到現場爭睹。國父...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。