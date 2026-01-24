聽新聞
霍諾德大雨攀爬101倒數1.5小時！罕見洩心聲：超炸
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，全球關注。
霍諾德24日凌晨發限時動態寫下「A little Taipei bits.Btw--cooking up something exciting w／ this legend soon stay tuned（一點點台北的幕後花絮啦——我們正在跟這位傳奇人物『搞』一個超猛的東西，敬請期待！）」、「Dress rehearsal popping（彩排超炸的）」
根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間24日上午9時開始，直播長達2小時。
