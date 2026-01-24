快訊

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德0防護爬台北101！失手就是危險壯舉 Netflix「一招」防墜落全球放送

聯合報／ 記者陳穎／即時報導

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰徒手攀登台北101，這場高度危險的壯舉將由Netflix全程獨家直播，吸引全球目光聚焦。然而，在沒有任何繩索與安全防護的情況下攀上508公尺高空，外界也高度關注，一旦發生意外，直播畫面是否會即時傳送到全世界。對此，Netflix已提前部署相關防範機制。

霍諾德此行將面對由玻璃與鋼骨構成、全程垂直的台北101外牆，挑戰高度達508公尺（約1,667英呎）。整場攀登將透過特別節目「赤手獨攀台北101：直播」呈現。近期已有民眾目擊霍諾德在101外牆進行試爬訓練，儘管當時仍有防護吊繩輔助，畫面已讓現場圍觀者直呼驚險，心跳加速，也再度引發對安全風險的討論。

根據英國媒體「觀察家報」（The Observer）報導，考量徒手攀登本身幾乎沒有容錯空間，Netflix在直播技術上採取嚴格防護措施。轉播訊號將特別設置10秒延遲，作為關鍵的安全緩衝。一旦系統偵測到突發狀況，製作團隊可在這段時間內即時切斷畫面或更換鏡頭，避免不幸事故畫面直接傳送至全球數百萬名觀眾眼前。

這項延遲機制被視為直播極限運動的重要「技術防線」，不僅是風險控管的一環，也展現平台在追求震撼畫面與收視張力之餘，對人道考量與社會責任的審慎態度。隨著挑戰時刻逼近，外界關注的不只是霍諾德是否能再次完成不可能任務，也關注這場直播將如何在極限、娛樂與安全之間取得平衡。

延伸閱讀

全球屏息！霍諾德0防護爬101倒數　「90分鐘」觀景台是關鍵

「GO ALEX！」台北101點燈為霍諾德應援　賈永婕發聲：是專業而非豪賭

不帶繩索怎麼爬？Alex Honnold 徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

Alex Honnold 是誰？醫學證實「大腦沒恐懼感」 奧斯卡狂人徒手爬 101 的心理機制揭密」

相關新聞

霍諾德是誰？攀岩之神0防護徒手爬101 改寫極限運動史

40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的...

霍諾德今攀台北101 國父紀念館小編貼心提醒：不會有人看錯側吧

自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天將挑戰徒手攀登台北101，預期將有大批民眾到現場爭睹。國父...

霍諾德徒手攀登101並非只能硬撐 真的不行還有這幾條退路

攀岩大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰無確保裝置攀登台北101，這項509公尺高的驚人挑戰無疑吸引全球...

霍諾德0防護爬台北101！失手就是危險壯舉 Netflix「一招」防墜落全球放送

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰徒手攀登台北101，這場高度危險的壯舉將由Netfli...

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold)今天早上9時將挑戰徒手、無繩索攀登高達508公尺的台北101大樓。此次挑戰將由...

霍諾德玩命征服台北101！「尿急沒廁所」大神親解內急妙招

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手攀登高達508公尺的台北101外牆，消息一出立即引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。