徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

霍諾德玩命征服台北101！「尿急沒廁所」大神親解內急妙招

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
艾力克斯霍諾德挑戰赤手攀登高達508公尺的台北101外牆。圖／Netflix提供
艾力克斯霍諾德挑戰赤手攀登高達508公尺的台北101外牆。圖／Netflix提供

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手攀登高達508公尺的台北101外牆，消息一出立即引發網路熱議。不少民眾好奇，在完全沒有安全繩索與設備的情況下，攀岩者如何解決如廁問題？霍諾德日前也親自說明。

霍諾德曾在訪問中表示，1960至70年代的攀岩者多會直接在岩壁上解決生理需求，或將排泄物裝入紙袋後丟下山谷，但他強調：「現在這種做法會引起公憤，我絕對不會這麼做。」

他透露，現代攀岩者通常會將排泄物先封裝成小袋，再放入空水壺中，使用膠帶密封後掛在裝備包下方，整個過程中不會影響環境。待完成攀登任務後，再將水壺內的排泄物妥善丟入垃圾桶，既符合環保要求，也遵守現代攀岩規範。霍諾德強調，這套方法能有效減少環境污染，讓極限運動與環境保護兼顧。

