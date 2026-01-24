徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold)今天早上9時將挑戰徒手、無繩索攀登高達508公尺的台北101大樓。此次挑戰將由Netflix全程直播，引發國際高度關注。
霍諾德以2017年不使用任何繩索徒手征服美國酋長岩（El Capitán）而成名，該壯舉被拍攝成紀錄片「赤手登峰」（Free Solo），並奪得2018年奧斯卡最佳紀錄長片。此次台北101挑戰，將再次展現他在極限運動界的地位。
據「紐約時報」報導，霍諾德此次來台攀登的酬勞高達6位數美元，約新台幣1500至2000萬元。對此，霍諾德回應，即便不拿酬勞，他仍願意挑戰，並表示「只要大樓允許，我就會去」，而家人的支持是他最大的後盾。
此次徒手攀登台北101，霍諾德將完全不使用繩索或安全設備。外界最關心的焦點之一是若發生意外，直播畫面如何處理。根據英國「觀察家報」報導，Netflix已設置10秒延遲機制，一旦發生突發狀況，製作團隊可即時中斷畫面，避免事故畫面直接播出。
