全球屏息90分鐘！霍諾德0防護爬台北101倒數 觀景台最後是關鍵

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
艾力克斯霍諾德規劃90分鐘完成攀爬台北101。圖／Netflix提供
艾力克斯霍諾德規劃90分鐘完成攀爬台北101。圖／Netflix提供

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰徒手攀登台北101，這場高度危險的壯舉將由Netflix全程獨家直播，吸引全球目光聚焦。

根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間24日上午9時開始，直播長達2小時。

霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

相關新聞

霍諾德是誰？攀岩之神0防護徒手爬101 改寫極限運動史

40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的...

霍諾德今攀台北101 國父紀念館小編貼心提醒：不會有人看錯側吧

自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天將挑戰徒手攀登台北101，預期將有大批民眾到現場爭睹。國父...

霍諾德徒手攀登101並非只能硬撐 真的不行還有這幾條退路

攀岩大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰無確保裝置攀登台北101，這項509公尺高的驚人挑戰無疑吸引全球...

霍諾德0防護爬台北101！失手就是危險壯舉 Netflix「一招」防墜落全球放送

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰徒手攀登台北101，這場高度危險的壯舉將由Netfli...

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold)今天早上9時將挑戰徒手、無繩索攀登高達508公尺的台北101大樓。此次挑戰將由...

霍諾德玩命征服台北101！「尿急沒廁所」大神親解內急妙招

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手攀登高達508公尺的台北101外牆，消息一出立即引發...

