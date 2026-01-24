霍諾德挑戰101！超美老婆愛相隨來台　簽書會一見鐘情：愛不是羈絆

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101，全程由Netflix全球直播。這位在岩壁上冷靜如機器的攀岩家，不僅以極限挑戰聞名，他的感情故事也同樣吸引關注。

霍諾德的妻子桑妮(Sanni McCandless)也愛相隨到台灣替老公加油。她曾在戶外運動雜誌回憶兩人的相遇，她透露當年參加霍諾德的新書簽書會時，完全不知道眼前的男子是攀岩界的巨星，只覺得對方幽默又可愛，甚至大膽留下寫有電話號碼的紙條。幾週後，兩人在一間擁擠的披薩店上展開第一次約會，才發現兩人的生活方式截然不同，霍諾德是個會住在露營車，她則住在城市公寓。

交往期間，霍諾德的極限挑戰與媒體關注一度考驗兩人的感情。當時外界曾懷疑桑妮會成為霍諾德攀岩時的羈絆，但她並未退縮，而是對霍諾德說：「為什麼不能兩者兼得？」這句話不僅穩住了兩人的感情，也讓霍諾德學會在極限專注與情感依賴之間找到平衡。

兩人於2020年，並育有2女。近年來，霍諾德在成家、成為父親後，依舊持續從事攀岩挑戰，但對於風險選擇更為謹慎。他也公開談及家庭對心理狀態的影響，坦言每一次攀登決策都變得更加慎重，重新詮釋極限運動員與責任之間的平衡。

霍諾德的母親迪爾德麗·沃洛尼克（Dierdre Wolownick）於60歲時開始攀岩，並成為攀登酋長岩的最年長女性。她於66歲時首次完成登頂，並於70歲時再度成功攀登，刷新自身所創下的紀錄。

