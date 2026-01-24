霍諾德是誰？攀岩之神0防護徒手爬101 改寫極限運動史

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀登台北101。圖/Netflix提供
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀登台北101。圖/Netflix提供

40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的指標性人物。他以「徒手攀登」聞名於世，長年在零防護狀態下征服世界級岩壁，被視為重新定義人類極限與風險控管的關鍵人物。

在攀岩運動中，徒手攀登被公認為最危險、也最接近生死邊界的形式，不使用任何繩索或安全裝備，一旦失誤便無退路。霍諾德之所以備受矚目，不僅因為膽識過人，更在於他對路線、動作、體能與風險的高度理性評估，使看似瘋狂的行為，建立在極度冷靜與縝密準備之上。

2017 年，霍諾德完成徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），全程近900公尺的岩壁攀爬，被譽為現代攀岩史上最偉大的壯舉之一，也讓徒手攀登從小眾極限運動正式進入主流視野。紀錄該次攀登過程的電影「徒手攀岩」(Free Solo)，更於2019年奪下奧斯卡最佳紀錄片，讓全球觀眾首次近距離理解徒手攀登背後的心理與風險。

霍諾德的冷靜特質也引起科學界關注。研究顯示，他在面對高風險刺激時，大腦對恐懼的反應明顯低於常人。不過他本人多次強調，自己並非「不害怕」，而是透過長期訓練與風險管理，將恐懼轉化為可控因素。

此次將挑戰場景從天然岩壁延伸至台北101巨型人工建築，也再度引發外界關注。對霍諾德而言，這不僅是高度上的突破，更是一場關於環境差異、結構判斷與極限運動邊界的全新測試。作為徒手攀岩的象徵性人物，他的一舉一動，仍持續影響著全球極限運動的發展方向。

延伸閱讀

「GO ALEX！」台北101點燈為霍諾德應援　賈永婕發聲：是專業而非豪賭

不帶繩索怎麼爬？Alex Honnold 徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

Alex Honnold 是誰？醫學證實「大腦沒恐懼感」 奧斯卡狂人徒手爬 101 的心理機制揭密」

霍諾德徒手爬101！「攀岩鞋」和「碳酸鎂粉」是關鍵裝備

相關新聞

霍諾德徒手攀登101並非只能硬撐 真的不行還有這幾條退路

攀岩大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰無確保裝置攀登台北101，這項509公尺高的驚人挑戰無疑吸引全球...

霍諾德挑戰101！超美老婆愛相隨來台　簽書會一見鐘情：愛不是羈絆

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101，全程由Netflix全...

霍諾德是誰？攀岩之神0防護徒手爬101 改寫極限運動史

40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的...

霍諾德徒手爬101！「攀岩鞋」和「碳酸鎂粉」是關鍵裝備

全球知名徒手攀岩（Free solo climbing）大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），即將挑戰徒手攀...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

霍諾德徒手、無防護攀台北101 被問「爬到一半怎上廁所？」實情公開

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將來台灣，以徒手、無防護的方式，攀爬高度508公尺的台北101外牆…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。