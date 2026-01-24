霍諾德徒手攀登101並非只能硬撐 真的不行還有這幾條退路

攀岩大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰無確保裝置攀登台北101，這項509公尺高的驚人挑戰無疑吸引全球數億觀眾的目光。攀登大樓時可能遇到強風、地震甚至是鳥擊等不可抗力因素，眾所周知失手墜落的代價很大，但並不表示霍諾德狀態不好時沒有退路。台北101這條攀登路線距離不短，但對於攀登者來說沿路上有不少的休息點可以使用。從地面到25樓的牆面是屬於內傾牆（Slab）攀登者會把多數身體的重量放在腳上，只要能取得平衡雙手甚至可以放開休息。

從26樓開始大樓外觀看起來像是8段竹節，每段共有8層樓高。這些竹節微微外傾，好處是每個竹節之處都有小平台可以休息，並有轉播與工作人員可提供緊急協助。台北101大樓的邊角呈M狀，兩牆的夾角之間若霍諾德有需要，可以打開腳用左右對撐的方式讓手臂得到最大的休息。2004年法國「蜘蛛人」亞倫·羅伯特（Alain Robert）攀爬101時也曾使用此種方式。當然攀爬過程中難關也不少，像是遇到大樓外牆的古錢幣符號裝飾，霍諾德就必須用高掛腳跟的方式把自己的重心拉上去再出手抓握下一個手點。

台北101觀景台上方是最後的10樓，這部分通往頂塔的地形與下方略有不同，但大部分與下方區域相同。在接近頂塔的一小段路程中，據了解2004年在法國蜘蛛人攀爬之後增設了外部梯子以方便攀登。攀爬101的過程中，若霍諾德感到身體不適或是認為自己還沒準備好，他可以有很多機會和方式安全撤退或等待救援，而非只有我們最不願意看到的那種結果。在霍諾德的徒手攀岩生涯中，並非沒有彈性，他有幾次認為自己沒有準備好而中途垂降結束攀登。