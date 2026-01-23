霍諾德徒手爬101！「攀岩鞋」和「碳酸鎂粉」是關鍵裝備

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
艾力克斯·霍諾德，即將挑戰徒手攀登（Free Soloing）台北 101。由Netflix直播。（Netflix提供）
全球知名徒手攀岩（Free solo climbing）大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），即將挑戰徒手攀登台北101並在全球直播。此次挑戰不只早在攀岩圈沸騰，全球觀眾都把目光聚焦在24日的台北101大樓。徒手攀岩就是在攀登時不使用繩索或是任何保護裝備，如果不幸墜落後果相當嚴重。所以攀登者除了身體之外，最關鍵的裝備就是「攀岩鞋」和裝有「碳酸鎂粉」的粉袋。鞋子和粉缺一不可，而最主要的功能就是增加手腳和建築物的摩擦力。

由於台北降溫並連續下了三天的雨，再攀登前的幾次練習霍諾德穿的並非是攀岩鞋，而是一種稱為「接近鞋」 (Approach Shoes) 的機能鞋。這種鞋子通常是設計給攀岩者下車後步行通過岩壁間的崎嶇路段，鞋子較為舒適因為沒有攀岩鞋穿起來那麼的緊，鞋底比登山鞋更柔軟更「黏」一些。而正式攀登那天霍諾德可能會穿上義大利攀岩鞋製造商為他特別設計的攀岩鞋，這雙攀岩鞋底使用較柔軟的橡膠，讓他在光滑牆面上能夠使用磨擦點踩法（Smearing）。霍諾德攀爬101大樓時，大多數的重複動作都是要將前腳掌採在建築窗外的框條側邊上，用腳力將自己的重心推上去。

霍諾德繫在腰部身體後方的神祕小袋子，裡面裝有白色的碳酸鎂粉。鎂粉可以吸除手部汗水和油脂，使攀岩者雙手保持乾燥，增加摩擦力，讓抓握更牢固。

霍諾德 台北101

