霍諾德徒手、無防護攀台北101 被問「爬到一半怎上廁所？」實情公開

聯合新聞網／ 綜合報導
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將來台灣，以徒手、無防護的方式，攀爬高度508公尺的台北101外牆，Netflix將進行全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），這場國際級的活動已引發各界關注。

然而，許多網友好奇攀岩不只要花上好幾個小時，甚至要花好幾天的時間，過程中若想要上廁所該怎麼解決，而霍諾德也公布解答了，他表示，會先將排泄物裝在自己隨身的袋子裡，最後再拿去丟垃圾桶。

GQ Taiwan的YouTube頻道曾po出霍諾德接受訪問的影片，有網友好奇問他，「攀岩過程可以直接上廁所，讓尿液等排泄物下墜，反正不要滴到人就好嗎？」

霍諾德坦言，過去60、70年代大家真的都是那樣做，「直接拉在牛皮紙袋裡，再從山壁上丟下去」，但現在這樣做可能會引發公憤，所以萬萬不可，應該要全部包好。

霍諾德說，他會先上在袋子裡，把袋子綁好，或用封箱膠袋捆好，包成一小坨再塞到已經喝完的水壺裡，然後將它們吊在裝備包的下方跟著他繼續往上攀，最後下山後再丟進垃圾桶裡。

霍諾德這次來台灣挑戰徒手攀爬台北101，他認為，以101的窗沿條件，他的手指與臂展是能克服的。事實上他也曾勘查過杜拜哈里發塔，但因為哈里發塔的外牆太滑，而且都是玻璃結構，反而攀爬不易。

霍諾德 台北101

