防衛自主歐洲得砸1兆美元 還得克服匿蹤戰機等罩門

在俄國入侵烏克蘭與美國川普政府欲奪取格陵蘭雙重壓力下，去年歐洲軍事支出估計達5600億美元，是10年前的兩倍。然而匿蹤戰機與衛星情報等仍是歐洲國防自主的弱項。

華爾街日報指出，歐洲過往顯得遲鈍僵化的國防工業，如今正以數十年來最快的速度生產無人機、戰車、彈藥與其他武器，但距離「自力更生」仍有一大段路。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）估算，若要全面取代目前駐歐的美軍戰力，成本約需1兆美元，且須克服在製造匿蹤戰機、長程飛彈與建立衛星情報等領域的不足。

據研究機構伯恩斯坦（Bernstein）公司的分析師們估計，歐洲去年在國防的支出約為5600億美元，是10年前的兩倍；到2035年歐洲在軍事裝備上的支出將達到美軍的80%，而在2019年時還不到30%。

如果歐洲開始大量降低武器外購，恐對美國國防產業造成衝擊。根據英國研究機構Agency Partners的資料，歐洲市場約達美國國防製造商營收的10%。

有跡象顯示一些歐洲國家開始選擇本地武器而非美製。2020至2024年間，丹麥79%的國防採購是對美，但去年在川普政府加大施壓要求讓出格陵蘭之際，丹麥超過一半的武器是向歐洲採購。

不過斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究員魏士曼（Pieter Wezeman）表示，歐洲對美製武器依賴仍未到真正脫離美國的「分水嶺時刻」。

生產軍用直升機、雷達系統與其他軍事零組件的李奧納多（Leonardo）公司，執行長辛格拉尼（RobertoCingolani）指出，阻礙歐洲迅速重新武裝的一大因素是產業鏈過於分散，缺乏美國同行所具備的產能。

辛格拉尼說：「每個國家都想擁有自己的戰車、飛機、軍艦，但在投資、研發與採購上的分散顯然不利於歐洲靠自身進行再武裝。」

歐洲固然在裝甲車輛上能做到完全靠自己，也能自行生產各種軍艦與傳統潛艦，但歐洲距離能自行生產匿蹤戰機至少還需10年時間；與此同時已有13個歐洲國家購買或訂購美國的F-35戰機。

歐洲在衛星情報方面也落後於美國，且在管理戰場資訊的雲端運算上主要也依賴美國公司；儘管德國在80多年前二戰時就發明彈道飛彈，如今歐洲幾乎沒有生產這種關鍵武器，在飛彈防禦系統上也比不過美國。

英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）主任沙維爾（Matthew Savill）說：「歐洲能否自立武裝？可以，但要時間。現在產量還不夠，而且我們必須接受某些領域歐洲的裝備品質仍不如美國的事實。」