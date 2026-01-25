談格陵蘭？芬蘭總理明見習近平

芬蘭總理歐爾波昨日飛抵北京，開啟為期四天訪問大陸行程。他此行率領二十多家芬蘭企業高層隨訪，預計今日會見大陸商務部長王文濤，明日會見大陸國家主席習近平，並與國務院總理李強舉行會談。

在美國總統川普試圖掌控格陵蘭並引發盟友不安之際，外界關注歐爾波此行是否會與北京談及格陵蘭與北極議題。

華爾街日報指出，北京正試圖把握時機，以「可靠的貿易夥伴關係」拉攏美國的盟友。加拿大總理卡尼十七日才結束訪陸行程，英國首相施凱爾也將在廿九日起訪問大陸三天。

歐爾波這次是應李強邀請，於廿五至廿八日訪問中國大陸。這是芬蘭總理二○一七年後首次訪陸。據芬蘭方面發布，歐爾波今日行程聚焦商業合作，將會見王文濤，明日則預計與李強會談，並會見習近平、全國人大常委會委員長趙樂際。

芬蘭總理辦公室表示，為配合歐爾波到訪，中芬創新企業合作委員會第六次會議將在北京舉行，歐爾波將在會上發表演說。該委員會成立於二○一七年，是以商業為導向的機構，旨在促進芬蘭與中國大陸間的貿易和投資。

大陸商務部表示，雙方正積極籌備此次會議，為雙方企業開展對話交流、共謀合作發展提供良好契機，目前兩國已有約五十家企業代表報名參會。此次隨同歐爾波出訪的二十多家企業高層，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭的優勢領域。

大陸商務部並指，歐爾波到訪期間，將簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。歡迎雙方企業進一步深化在綠色轉型、資訊科技、數位經濟等領域合作。