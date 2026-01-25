聽新聞
0:00 / 0:00

談格陵蘭？芬蘭總理明見習近平

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
芬蘭總理歐爾波（中）25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啓為期四天的訪問行程。（新華社）
芬蘭總理歐爾波（中）25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啓為期四天的訪問行程。（新華社）

芬蘭總理歐爾波昨日飛抵北京，開啟為期四天訪問大陸行程。他此行率領二十多家芬蘭企業高層隨訪，預計今日會見大陸商務部長王文濤，明日會見大陸國家主席習近平，並與國務院總理李強舉行會談。

在美國總統川普試圖掌控格陵蘭並引發盟友不安之際，外界關注歐爾波此行是否會與北京談及格陵蘭與北極議題。

華爾街日報指出，北京正試圖把握時機，以「可靠的貿易夥伴關係」拉攏美國的盟友。加拿大總理卡尼十七日才結束訪陸行程，英國首相施凱爾也將在廿九日起訪問大陸三天。

歐爾波這次是應李強邀請，於廿五至廿八日訪問中國大陸。這是芬蘭總理二○一七年後首次訪陸。據芬蘭方面發布，歐爾波今日行程聚焦商業合作，將會見王文濤，明日則預計與李強會談，並會見習近平、全國人大常委會委員長趙樂際。

芬蘭總理辦公室表示，為配合歐爾波到訪，中芬創新企業合作委員會第六次會議將在北京舉行，歐爾波將在會上發表演說。該委員會成立於二○一七年，是以商業為導向的機構，旨在促進芬蘭與中國大陸間的貿易和投資。

大陸商務部表示，雙方正積極籌備此次會議，為雙方企業開展對話交流、共謀合作發展提供良好契機，目前兩國已有約五十家企業代表報名參會。此次隨同歐爾波出訪的二十多家企業高層，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭的優勢領域。

大陸商務部並指，歐爾波到訪期間，將簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。歡迎雙方企業進一步深化在綠色轉型、資訊科技、數位經濟等領域合作。

芬蘭 總理 北京 格陵蘭 習近平

延伸閱讀

拔除張又俠 華郵：習近平欲全面掌控軍權

張又俠落馬 中央軍委印發黨組織選舉規定加強黨領導

紐時：習近平加強整肅共軍 專家指短期內攻台機率降

中央軍委會幾乎團滅 分析：「清君側」堪比林彪事件

相關新聞

談格陵蘭？芬蘭總理明見習近平

芬蘭總理歐爾波昨日飛抵北京，開啟為期四天訪問大陸行程。他此行率領二十多家芬蘭企業高層隨訪，預計今日會見大陸商務部長王文濤...

「在格陵蘭牽企鵝」川普AI圖成笑柄 迷因幣意外暴漲800%

格陵蘭的風波看似暫時告一段落。白宮在社群網站的合成貼圖引發「川普地理科死當」的訕笑，主因是AI生成的圖片顯示，川普在雪地...

從格陵蘭到烏克蘭 川普集權外交令盟友無所適從

從格陵蘭、烏克蘭到敘利亞，美國總統川普這個任期在外交上高度集權，多項重大決策並未事先知會行政官員，突來的政策宣布與急轉彎...

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

在美國總統川普加倍推動收購計畫、使格陵蘭島近來成為地緣政治風暴中心之際，一名川普第一屆任期時的前官員表示，正計劃在該島上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。