強風導致電力中斷 格陵蘭首都深夜陷黑暗

中央社／ 努克24日綜合外電報導

格陵蘭國營公用事業公司表示，受強風影響導致輸電系統故障，格陵蘭首都努克（Nuuk）周末陷入大規模停電，全城陷入漆黑。

努克居民約有2萬，電力主要來自水力發電廠。根據法新社記者觀察，當地今天晚間10時30分停電，陷入一片漆黑。

3小時過後，部分區域恢復局部供電。

格陵蘭國營公用事業公司Nukissiorfiit在社群平台臉書（Facebook）發文表示，強風導致輸電故障，目前正啟動緊急發電廠以協助恢復供電。

停電也影響網路通訊。網路監測機構NetBlocks指出，格陵蘭的網路連接量大幅下降，「首都努克受到嚴重影響」。

格陵蘭政府數天前剛發布危機應變指南，建議居民加強危機意識。此前，美國總統川普（Donald Trump）曾一度揚言要以武力奪取格陵蘭。

不過，川普日前與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後立場軟化，表示雙方已就格陵蘭這個丹麥自治領地達成一項「架構協議」。

格陵蘭 停電 網路

