從格陵蘭到烏克蘭 川普集權外交令盟友無所適從

從格陵蘭、烏克蘭到敘利亞，美國總統川普這個任期在外交上高度集權，多項重大決策並未事先知會行政官員，突來的政策宣布與急轉彎讓盟友措手不及，也引發信賴程度的疑慮。

路透社報導，當美國、丹麥與格陵蘭官員上個月在格陵蘭首府會面時，一如往昔，會中並未討論美國以軍事或財政手段接管的議題。多名知情人士透露，當時的氣氛令人安心。

然而不到兩周一切轉變。川普宣布蘭德瑞（Jeff Landry）擔任格陵蘭特使，蘭德瑞隨後在社群媒體表示，他將協助「讓格陵蘭成為美國一部分」。消息人士指出，這項任命及相關言論震驚丹麥，也讓負責歐洲與北大西洋公約組織（NATO）事務的高層官員措手不及。

將自家官員排除在外，正符合川普一貫的決策模式。他的外交政策在多項議題上劇烈擺盪，且往往未經國家安全官員的協助與指引，這些官員向為歷任美國總統所倚賴。

相反地，川普政府一連串動作顯然僅由本人及少數親信主導，包括威脅奪取格陵蘭、計畫對盟友加課關稅，以及試圖向實際治理當地的丹麥施壓以換取讓步。

正如路透社本周報導，這些親信包括提出關稅構想的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及試圖勸阻川普走向軍事途徑的副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）等人。

某些層面上，這種做法對川普行得通，因為他向來不信任華盛頓官僚體系，希望決策能迅速落實。然而，隨之而來的突襲式宣布與出人意料的政策反轉，恐對美國與關鍵盟友間的關係造成長期傷害。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）前白宮官員謝克（Kori Schake）指出，隨著川普威脅以武力奪取格陵蘭，傷害已經造成。

她說：「川普的威脅反覆無常，沒有人確定他會不會隨時再來一次。他已讓美國在最親密盟友眼中變得不可信賴。」

川普及其支持者堅稱，美國需要格陵蘭以因應俄羅斯與中國在北極地區的威脅，丹麥無法確保當地安全。然而，美國早在格陵蘭設有軍事基地，並可依1951年與丹麥簽署的條約擴大駐軍規模。

川普在外交決策上高度集權，倚重親信並將技術官僚置於一旁，這是他第2任期的一大特色。

這種情況在俄烏戰爭談判中多次出現，最近一次則是去年秋天的28點停戰方案，它出自川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）的會談。

熟悉這項方案的人士當時表示，國務院及國家安全會議內部多名高階官員，原應掌握談判進度，但並未被告知相關過程。

川普這種做法在對敘利亞的政策上也相當明顯。去年5月，他在沙烏地阿拉伯與敘利亞總統夏拉（Ahmedal-Sharaa）公開會面，形同支持這位前伊斯蘭激進分子，儘管政府內部曾有反對意見，他決定全面解除制裁，許多美國官員也是措手不及。

自此之後， 美國特使巴瑞克（Tom Barrack）成為敘利亞政策主要執行者，國務院及政府其他部門官員幾乎無從置喙，熟悉內情的3名消息人士表示。

消息人士補充，巴瑞克並不常與華府相關領域專業人士溝通。

國務院發言人則表示：「川普總統的政府彼此緊密合作，許多敬業的公務員正忠實推動關鍵優先事項。至於那些匿名向媒體抱怨的人顯然缺乏判斷力與氣度，無法執行川普總統的施政議程。」