外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普奪取格陵蘭計畫引發的地緣政治緊張，讓前幕僚霍恩公司的資料中心計畫受到部分阻礙。圖／法新社
川普奪取格陵蘭計畫引發的地緣政治緊張，讓前幕僚霍恩公司的資料中心計畫受到部分阻礙。圖／法新社

美國總統川普加倍推動收購計畫、使格陵蘭島近來成為地緣政治風暴中心之際，一名川普第一屆任期時的前官員表示，正計劃在該島上打造一項數十億美元的資料中心計畫。為跟上人工智慧（AI）推廣速度，全球的發展AI基建競賽仍在持續加速。

CNBC報導，川普上屆副總統潘斯的高級幕僚霍恩（Drew Horn），現在擔任提供該計畫戰略支援的公司GreenMet執行長。他表示，該資料中心的目標是在2027年中前以300千瓩（MW）的資料中心容量開始營運，並在2028年底前進一步擴大至1.5百萬瓩（GW），那將會是世上任何已啟用資料中心容量的好幾倍。

這項計畫將斥資數十億美元完成，並已和投資人達成具約束性的融資承諾，提供開發初步和最終階段的各一半資金。

霍恩表示，這項計畫打算蓋在格陵蘭西南部的小村落康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq），該村附有一座機場，目前已招募到協助興建的技術夥伴，但尚未取得土地和獲得當地機關批准。由於計畫尚未正式公開，霍恩拒絕透露其他參與計畫的廠商。

川普的收購計畫使格陵蘭島的商業機會受到矚目，其中以關鍵礦物的開採和蘊藏的淡水資源被認為最具潛力，但也有人認為物流問題將是一大挑戰，因為當地基礎設施有限。

霍恩為了推行這項資料中心計畫，一直在與格陵蘭和丹麥政府官員建立交情。他表示，雖然各方官員都支持這項計畫，但「民間方面其實問題不多，問題主要在外交」。他指的也就是圍繞川普拿下格陵蘭計畫的地緣政治緊張。

雖然自從川普放棄對持反對意見的歐洲國家課徵關稅後，這波緊張局勢已經降溫，但由於圍繞著美國在格陵蘭的經濟和軍事參與的談判仍在進行，問題仍然並未解決。

霍恩說：「我們的所有努力都來自民間，唯有獲得所有受影響方和國家的支持，才能成功。」

而在格陵蘭興建如此大規模的計畫還面臨另一項挑戰，也就是供電。霍恩表示，此計畫第一階段的供電計劃利用專門的平底載貨船運送液化天然氣（LNG），第二階段的電力則計劃透過興建水力發電廠來供電。載貨船和發電廠都還在等待格陵蘭政府的批准。

霍恩表示，若當地政府批准興建大型水力發電設施，能源價格將使這項計畫具備長期商業可行性。

格陵蘭 川普 美國

