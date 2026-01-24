白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

格陵蘭的風波看似暫時告一段落。白宮在社群網站的合成貼圖引發川普地理科死當的訕笑，主因是圖片顯示川普在雪皚皚的環境中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗。

最大的問題是，北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球，格陵蘭應該配北極熊，但川普大概不會在乎這種細節或基本常識、

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日在丹麥自治領地格陵蘭島首府努克表示，在嚴峻的形勢下，丹麥堅定支持格陵蘭島，丹麥政府與格陵蘭島自治政府將密切合作，通過外交和政治途徑解決格陵蘭島所面臨問題。佛瑞德里克森當天抵達努克訪問。她向媒體發表簡短講話，表示此訪是為了表達丹麥對格陵蘭島的堅定支持。她同時表示，過去一段時間對丹麥和格陵蘭島來說「非常艱難」，當前時期她與格陵蘭島自治政府總理尼爾森「保持非常緊密的聯繫」。

據丹麥媒體報導，佛瑞德里克森23日早上在比利時布魯塞爾會見了北約秘書長呂特，並在社交媒體發文說，「北極地區的防禦和安全是整個北約的共同責任」。

報導說，22日，佛瑞德里克森參加了在布魯塞爾舉行的歐盟緊急峰會。她向媒體表示，丹麥「已經啟動與美國政府的合作」，並將在未來數周內明確合作的具體方式。她強調，各方現可通過「更傳統的外交途徑」，就1951年美國同丹麥簽署的關於格陵蘭島的防務協議進行「詳細討論」。