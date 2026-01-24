快訊

川普嘲諷北約盟軍「躲後方」！ 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

大客運從苗栗退場 幸福巴士隨招隨停偏鄉交通更加分？

演員再冷都有人顧！陳珮騏嘆：外景人員連放飯都沒椅子

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
白宮的貼圖看似川普牽著企鵝在格陵蘭漫步的背影。摘自白宮X
白宮的貼圖看似川普牽著企鵝在格陵蘭漫步的背影。摘自白宮X

格陵蘭的風波看似暫時告一段落。白宮在社群網站的合成貼圖引發川普地理科死當的訕笑，主因是圖片顯示川普在雪皚皚的環境中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗。

最大的問題是，北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球，格陵蘭應該配北極熊，但川普大概不會在乎這種細節或基本常識、

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日在丹麥自治領地格陵蘭島首府努克表示，在嚴峻的形勢下，丹麥堅定支持格陵蘭島，丹麥政府與格陵蘭島自治政府將密切合作，通過外交和政治途徑解決格陵蘭島所面臨問題。佛瑞德里克森當天抵達努克訪問。她向媒體發表簡短講話，表示此訪是為了表達丹麥對格陵蘭島的堅定支持。她同時表示，過去一段時間對丹麥和格陵蘭島來說「非常艱難」，當前時期她與格陵蘭島自治政府總理尼爾森「保持非常緊密的聯繫」。

據丹麥媒體報導，佛瑞德里克森23日早上在比利時布魯塞爾會見了北約秘書長呂特，並在社交媒體發文說，「北極地區的防禦和安全是整個北約的共同責任」。

報導說，22日，佛瑞德里克森參加了在布魯塞爾舉行的歐盟緊急峰會。她向媒體表示，丹麥「已經啟動與美國政府的合作」，並將在未來數周內明確合作的具體方式。她強調，各方現可通過「更傳統的外交途徑」，就1951年美國同丹麥簽署的關於格陵蘭島的防務協議進行「詳細討論」。

格陵蘭 企鵝 川普

延伸閱讀

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普強硬移民政策引反彈 明尼蘇達州爆發大規模示威

川普態度轉彎關鍵？ 這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

相關新聞

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

格陵蘭的風波看似暫時告一段落。白宮在社群網站的合成貼圖引發川普地理科死當的訕笑，主因是圖片顯示川普在雪皚皚的環境中與企鵝...

川普要格陵蘭「全面進入權」…沒終止期限、沒時間限制

對廿一日和北約秘書長呂特在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊建立關於格陵蘭的未來協議框架，美國總統川普廿二日接受福斯財經新聞網訪談時說，正對細節進行談判，但基本上「這是全面進入權」，沒有終止期限、也沒有時間限制。

美盼免代價進入格陵蘭

美國總統川普22日接受福斯商業新聞訪問時表示，與北約（NATO）的協議還在商談，但是美國可「完全且永久」進入該島，並強調...

川普裸上身騎北極熊 經濟學人封面開酸 揭格陵蘭僅冰山一角

英國媒體「經濟學人」21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術...

從去年開始編寫 格陵蘭發新版危機應變手冊：全民囤糧5天

美國總統川普21日首度保證不會對格陵蘭動武，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)表示，這雖是...

川普仍考慮格陵蘭「終極方案」：公投入美即普發百萬

美國總統川普21日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報22日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。