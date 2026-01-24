聽新聞
川普要格陵蘭「全面進入權」…沒終止期限、沒時間限制

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普22日提到對格陵蘭的「全面進入權」。圖為美國副總統范斯（右七）去年3月訪視駐格陵蘭的皮圖菲克太空基地，與美軍官兵合影。 （美聯社）
美國總統川普22日提到對格陵蘭的「全面進入權」。圖為美國副總統范斯（右七）去年3月訪視駐格陵蘭的皮圖菲克太空基地，與美軍官兵合影。 （美聯社）

對廿一日和北約秘書長呂特在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊建立關於格陵蘭未來協議框架，美國總統川普廿二日接受福斯財經新聞網訪談時說，正對細節進行談判，但基本上「這是全面進入權」，沒有終止期限、也沒有時間限制。

川普廿二日晚間在自創社媒真實社群寫道，「也許我們該考驗北約，就是援引盟約第五條，使北約來這保護我們的南部邊境，防止更多非法移民入侵，這樣就能騰出大量邊境巡邏隊人員處理其他任務」。

第五條是集體防禦條款。北約創建近八十年，該條款僅動用過一次，即二○○一年九一一事件翌日，北約國家支持美國在阿富汗的反恐行動。

對美國是否需支付格陵蘭費用，川普在上述訪談中指稱，不需支付任何費用，美國將能「全面進入格陵蘭」，擁有所需的一切軍事進入權，能在格陵蘭部署美國所需的任何裝備，「目前仍就細節部分進行談判」；「我們談論的可是國家安全與國際安全」。

川普還說，格陵蘭未來協議框架的消息一經公布，市場就大幅上漲。他還提到，美國建造中的「金穹」飛彈防禦系統未來將覆蓋格陵蘭，既能取得關鍵礦物，又能阻止俄、中在北極的野心。

紐約時報廿二日引述多位西方國家國安與外交官員報導，川普和歐洲領袖討論中的格陵蘭未來協議框架，包括在北極圈設立新的北約警戒任務。據稱這與北約在波羅的海及東歐對抗俄國的任務類似，就像「北極圈警戒哨」；提升美國與丹麥一九五一年簽署的格陵蘭協議，美軍將擁有廣泛布局格陵蘭的管道，例如興建和運作軍事基地，並讓美國在格陵蘭「實質擁有」部分領土。

另以英國在賽普勒斯軍事基地「主權基地區域」為藍本，限制非北約，尤其是俄、中獲格陵蘭冰層下稀土採礦權。

