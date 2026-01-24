美盼免代價進入格陵蘭

美國總統川普22日接受福斯商業新聞訪問時表示，與北約（NATO）的協議還在商談，但是美國可「完全且永久」進入該島，並強調美方「不用付出代價就獲得想要的一切」，想在格陵蘭蓋多少基地都可以。

川普21日已宣布與北歐達成格陵蘭協議框架，撤回對歐洲盟國的關稅威脅，並排除動武奪取格陵蘭的可能性。他22日在達沃斯接受訪問時表示，美國將獲得格陵蘭的「全面安全保障與使用權」，「目前確實仍就細節進行談判，但本質上是完全允許進入，不會結束，也沒時間限制」。他強調「不需支付任何費用，我們將可完全進入格陵蘭，且將擁有我們想要的所有軍事使用權」。

川普坦承，細節仍在討論中，但「相信結果會非常好」。他透露美國正在建造的「金穹」飛彈防禦系統，未來將覆蓋格陵蘭島，既滿足獲取關鍵礦產的願望，又能阻止中俄在北極的野心。

不過，丹麥堅持其對格陵蘭的主權立場。丹麥總理佛瑞德里克森否認就主權問題與北約談判。