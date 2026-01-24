快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

美盼免代價進入格陵蘭

經濟日報／ 編譯陳韻涵／綜合外電

美國總統川普22日接受福斯商業新聞訪問時表示，與北約（NATO）的協議還在商談，但是美國可「完全且永久」進入該島，並強調美方「不用付出代價就獲得想要的一切」，想在格陵蘭蓋多少基地都可以。

川普21日已宣布與北歐達成格陵蘭協議框架，撤回對歐洲盟國的關稅威脅，並排除動武奪取格陵蘭的可能性。他22日在達沃斯接受訪問時表示，美國將獲得格陵蘭的「全面安全保障與使用權」，「目前確實仍就細節進行談判，但本質上是完全允許進入，不會結束，也沒時間限制」。他強調「不需支付任何費用，我們將可完全進入格陵蘭，且將擁有我們想要的所有軍事使用權」。

川普坦承，細節仍在討論中，但「相信結果會非常好」。他透露美國正在建造的「金穹」飛彈防禦系統，未來將覆蓋格陵蘭島，既滿足獲取關鍵礦產的願望，又能阻止中俄在北極的野心。

不過，丹麥堅持其對格陵蘭的主權立場。丹麥總理佛瑞德里克森否認就主權問題與北約談判。

美國 川普 北約

延伸閱讀

川普態度轉彎關鍵？這副墨鏡成達沃斯最熱話題...還帶動製造商股價飆

川普邀入和平理事會 泰國總理阿努廷：下屆政府決定

川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境

川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

相關新聞

川普要格陵蘭「全面進入權」…沒終止期限、沒時間限制

對廿一日和北約秘書長呂特在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊建立關於格陵蘭的未來協議框架，美國總統川普廿二日接受福斯財經新聞網訪談時說，正對細節進行談判，但基本上「這是全面進入權」，沒有終止期限、也沒有時間限制。

美盼免代價進入格陵蘭

美國總統川普22日接受福斯商業新聞訪問時表示，與北約（NATO）的協議還在商談，但是美國可「完全且永久」進入該島，並強調...

川普裸上身騎北極熊 經濟學人封面開酸 揭格陵蘭僅冰山一角

英國媒體「經濟學人」21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術...

從去年開始編寫 格陵蘭發新版危機應變手冊：全民囤糧5天

美國總統川普21日首度保證不會對格陵蘭動武，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)表示，這雖是...

川普仍考慮格陵蘭「終極方案」：公投入美即普發百萬

美國總統川普21日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報22日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供...

一圖看懂川普想什麼！川普治下國際秩序觀點一覽

《轉角國際》專欄作者倪世傑在這兩篇文章中，分析了6種國際社會對於川普2.0國際秩序的論述觀點，本文為這6種觀點的分析比較。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。