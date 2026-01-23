化解格陵蘭危機 北約秘書長呂特懂川普
當美國總統川普就格陵蘭問題與歐洲關係接近沸點時，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與川普會面後化解關稅威脅，他「川普耳語者」（Trump whisperer）的稱號也更加確立。
路透社報導，川普表示，他與呂特已就整個北冰洋地區（Arctic Region）「未來協議框架」達成共識，並稱這對「美利堅合眾國（United States of America）及所有北約成員國」都將是極好的結果。
儘管此一框架相關細節仍不夠明確，但外交官與政治分析家指出，此一結果對呂特而言是一場外交勝利，成功挽救搖搖欲墜的跨大西洋聯盟免於崩潰。
呂特曾在荷蘭擔任總理長達14年，2024年川普再次當選前的1個月，接任北大西洋公約組織（NATO）現職。基於兩人在川普第一任期內的互動良好，歐洲報紙當時便已稱他為「川普耳語者」。
呂特的策略並不隱晦，即使其他歐洲領袖對川普的批評日益增多，他仍持續予以美國總統慷慨的讚美。
芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在達沃斯（Davos）受訪時表示：「北約秘書長的工作一向重要。當這份工作表現在冷靜、沉著且能與美國總統對話的呂特身上時，我們應對他此刻身擔的秘書長重任深表感激。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言