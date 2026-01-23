戰略專家解讀格陵蘭局勢：美鞏固西半球防線以抗中俄

美國總統川普政府先後對委內瑞拉、格陵蘭採取強硬手段，華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒向中央社分析，在美國對抗中國、俄羅斯的戰略態勢下，華府正試圖先發制人，鞏固西半球防線，防止對方勢力滲透自家後院。

Wikistrat一年前即發布格陵蘭情境分析報告，預測川普政府將對格陵蘭採取更具脅迫性的策略。

Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）今天接受中央社視訊專訪表示，當時已從華府決策圈捕捉到關鍵訊號，顯示美方準備繞過丹麥政府，轉而直接接觸格陵蘭。

凱斯勒指出，美國評估格陵蘭問題時，關注的焦點已超越「當下是否擁有基地」或「是否仍屬盟友」，更著眼於未來5年、10年的風險變化。他分析，華府設想的是一個更極端的情境：「如果有一天，美國在關鍵時刻無法自由行動，會發生什麼事？」

他說，美國政策圈普遍認為「影響力不等於控制權」，即便美國在格陵蘭設有軍事基地，若行動仍須仰賴他國同意，在真正需要單邊行動時，仍可能被「綁住手腳」，這正是華府試圖提前防範的長期戰略風險。

凱斯勒直言：「美國所擔憂的是，有一天醒來時，會發現丹麥政府已與中國某種經濟合作計畫綁在一起，開始對美國在格陵蘭的行動加以限制。」

他指出，北極的戰略價值持續上升，格陵蘭「不會長期處於權力真空」。隨著氣候變遷加速冰層消融，北極航道逐漸具備商業通行條件，可能重塑全球航運路線，牽動能源運輸與軍事部署。

凱斯勒分析，格陵蘭同時具備關鍵軍事與資源價值。美軍在當地設有重要的預警與監測設施，是北美防空與飛彈預警體系的一環；此外，Wikistrat報告中提到格陵蘭蘊藏稀土，這類關鍵礦產是製造電動車、風力發電設備及先進軍事系統的重要材料。

凱斯勒指出，驅動這一連串行動的背後邏輯是「門羅主義」回歸。在他看來，川普政府將整個西半球視為美國的勢力範圍，不容許中俄等外部勢力在此建立戰略據點。

凱斯勒以委內瑞拉為例，說明格陵蘭不是單一案例，他指出Wikistrat去年即預測，美方已下定決心，將以「有限度行動」試圖移除馬杜羅（NicolasMaduro）政權。他表示，當時外界對此預測多有質疑，但事後發展顯示，情境模擬與現實幾乎「一對一」吻合。

凱斯勒強調，從加勒比海的委內瑞拉到北極圈的格陵蘭，背後貫穿的是同一套戰略邏輯：美國正加快鞏固西半球安全，無論南北，力求消除潛在的戰略漏洞，確保主導地位。

不同於傳統智庫多由固定研究團隊撰寫報告，Wikistrat走群眾外包（crowdsourcing）路線，透過一個橫跨各國、各領域的專家平台進行分析，長期與前政府官員、學者與產業專家合作，提出戰略風險評估與趨勢分析。

凱斯勒指出，Wikistrat能提前判斷美國對格陵蘭的政策走向，關鍵在於辨識哪些跡象代表「政策正在成形」，而非僅是政治喊話。

他舉例，川普派遣兒子前往格陵蘭並與當地政治與商界接觸，在華府被視為高度不尋常的訊號，顯示議題已進入總統核心決策圈，具有實質政治意義。