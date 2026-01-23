緩和格陵蘭爭議 芬蘭總統盼推北極安全計畫

快訊

中央社／ 赫爾辛基23日專電

芬蘭總統史塔布（Stubb）訪問時表示，他希望在今年7月於土耳其舉行的北約峰會之前，推出一份旨在加強北極安全的方案 。此方案是在美國宣布一項框架協議、試圖緩和格陵蘭未來爭議之後提出的。

史塔布在路透社訪問中提及，北極安全方案預計將由北約五個斯堪地納維亞成員國——芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島，連同美加共同推動，目標是在7月於安卡拉舉行的北約峰會前完成規劃。

相關報導說，史塔布強調，芬蘭軍隊具備北極作戰經驗，國內更有約100萬公民曾接受相關環境軍事訓練。此時提出北極安全計畫，也因應美國與北約就格陵蘭問題能達成協議。

川普21日聲稱，已取得對格陵蘭使用權，但排除以武力取得該島，並不對8個歐洲盟國課稅。北約秘書長魯特（Mark Rutte）隨後呼籲，盟國必須加強北極防務因應俄中威脅。

談及烏克蘭局勢，史塔布指出，自川普女婿庫許納（Jared Kushner）加入美國特使威特科夫（SteveWitkoff）的調解團隊後和談加速。他說：「川普總統對俄羅斯施加了相當大的壓力，我希望他能持續下去。」他對和平進程感到樂觀，也坦言俄羅斯可能因國內政治因素而拒絕。

川普22日在達沃斯與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後表示，雙方會談順利，他已向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表明這場戰爭必須結束。

此外，史塔布在接受美國CNN主播阿曼普爾（Christiane Amanpour）訪問時分析，美歐之間的緊張關係，因雙方看世界角度不同：歐洲傾向支持多邊主義與自由國際秩序，而美國則更側重於多極化、交易導向與勢力範圍思維。

路透報導指出，外界視史塔布為最擅長與川普溝通的歐洲領袖之一。他認為川普要求歐洲增加國防投入、提升作戰能力完全合理，並強調「北約越強大，對我們越有利」。

北約 川普 美國

