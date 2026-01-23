川普轉變對格陵蘭態度 歐盟領袖鬆一口氣

快訊

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。 歐新社
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。 歐新社

歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急峰會，對美國總統川普突然轉變對格陵蘭（Greenland）的態度鬆了一口氣，同時坦言，即使歐美關係依然重要，但已受衝擊。

儘管川普（Donald Trump）撤回關稅及動武奪取格陵蘭等威脅，歐盟領袖仍按原定計畫舉行緊急峰會。他的威脅嚴重動搖歐洲對美國這一夥伴的信心。

路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）抵達會場時表示：「過去一週，跨大西洋關係的確遭受重創。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「事情逐漸平息，我們應該樂見此事。」

但他告訴記者：「我們依然高度警戒，並準備好動用手上工具，以防再次淪為被威脅的對象。」他指的是歐盟原本考慮動用的貿易制裁手段。

大多數歐盟領袖表示，與美國的關係對歐盟而言依然重要，歐方也準備好全力維持合作，同時期望美方展現同等的努力與尊重。

卡拉斯強調：「歐洲不願意因歧見而拋棄80年的良好跨大西洋關係…我們願意在這件事情上投入時間與精力。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則表示，只要美國尊重主權，她非常願意與美國討論在格陵蘭的安全合作。格陵蘭是丹麥的自治領土。

她說：「我們必須以尊重的態度合作，不能彼此威脅。」

歐盟各國政府對川普再度改變心意保持警戒，目前著眼於研擬長期因應方案，思考如何與現任美國政府及其未來可能繼任者打交道。

歐盟 美國

