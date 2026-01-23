快訊

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

中央社／ 格陵蘭首府努克22日綜合外電報導
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。 美聯社
格陵蘭總理尼爾森今天表示，對於美國總統川普與北約秘書長呂特會面後宣布涉及格陵蘭的協議架構，他不知道內容，並強調不能在無格陵蘭參與下達成任何協議。

法新社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在記者會上表示：「除了格陵蘭與丹麥王國之外，沒有人有權在沒有我們的情況下，做出有關格陵蘭及丹麥王國的交易或協議。」格陵蘭是丹麥的自治領土。

他補充道：「我們有一些底線…必須尊重我們的領土完整，必須尊重國際法與主權。」

尼爾森並指自己未參與討論，但他「很高興」川普（Donald Trump）說明不會使用武力奪島。

川普昨天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）會面後，放棄以武力奪取格陵蘭的威脅，改稱已就格陵蘭達成協議架構。

有關這項協議架構的細節，目前尚不明朗。

一名熟悉川普與呂特磋商情況的消息人士今天告訴法新社，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。

格陵蘭 川普 丹麥

已建立格陵蘭未來協議框架 川普：不對歐洲8國加關稅

美國總統川普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自二月一日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲八國輸美商品加徵百分之十關...

達沃斯論壇…盧特尼克晚宴開罵 惹怒歐洲

瑞士達沃斯廿日一場晚宴上，美國商務部長盧特尼克致詞時尖銳抨擊歐洲，歐洲中央銀行總裁拉加德憤而離席，現場還有人對盧特尼克發出噓聲，晚宴後來提前結束。這起事件被視為美歐關係緊繃的又一項證據。

格陵蘭爭端…歐洲軟硬兼施 川普立場大轉彎

華爾街日報報導，知情人士透露，美國總統川普對格陵蘭立場大逆轉，是川普與顧問團隊及北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨等歐洲領袖連日幕後磋商的結果。

川普終極方案：格陵蘭「公投入美」 普發百萬美元

美國總統川普廿一日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報廿二日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供每人一百萬美元（約台幣三一九○萬元），前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。

川普轉變對格陵蘭態度 歐盟領袖鬆一口氣

歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急峰會，對美國總統川普突然轉變對格陵蘭（Greenland）的態度鬆了一口氣，同時坦言，即使...

