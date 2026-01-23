聽新聞
川普終極方案：格陵蘭「公投入美」 普發百萬美元

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
丹麥海軍軍艦21日駐泊格陵蘭首府努克港口。 （法新社）
丹麥海軍軍艦21日駐泊格陵蘭首府努克港口。 （法新社）

美國總統川普廿一日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報廿二日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供每人一百萬美元（約台幣三一九○萬元），前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。

每日郵報稱，川普正在考慮一項「終極提議」，向格陵蘭人普發一百萬美元，前提是舉行公投通過加入美國。這項公投須有百分之六十同意票數才能過關。

格陵蘭約五點七萬人，這項提議總成本可能達到五百七十億美元（約台幣一點八兆元）。

這項提議看似驚人，但這個金額僅占美國每年近八千億美元國防支出的一小部分，可能緩解格陵蘭對丹麥補助的依賴，重塑當地經濟。

每日郵報並提到，先前曾有報導指出，白宮考慮向格陵蘭人普發最高十萬美元。但丹麥已多次表示格陵蘭是非賣品，任何協議都須經過哥本哈根點頭。

俄羅斯總統普亭廿一日稱，「格陵蘭正發生的事與我們完全無關」，但隨即話鋒一轉，間接對美國收購格陵蘭構想表示支持。

ＣＮＮ報導，普亭廿一日表示，俄羅斯「與美國解決類似問題有經驗」。他提到俄羅斯於一八六七年出售阿拉斯加，美國當年以七百廿萬美元購得，若換算至今日幣值，相當於一點五八億美元（約台幣五十點四億元）。

普亭比較阿拉斯加與格陵蘭面積，指依類似邏輯推算，格陵蘭價值可能「二億至二點五億美元」，若以歷史金價計算，則「接近十億美元」（約台幣三一九億元）。他說，「我認為美國負擔得起這筆錢」。

