川普WEF演說 多家媒體同步糾錯

美國總統川普廿一日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）演說，但部分內容和事實有所出入。紐約時報等外媒同日查核糾正錯誤。

川普聲稱，美國在二戰後將格陵蘭還給丹麥。但事實是納粹德國一九四一年入侵丹麥後，丹麥駐美大使與美國簽訂協議，給予美國在格陵蘭設立軍事基地的權利，以交換美國對格陵蘭的保護。該協議並未將對格陵蘭的主權或控制權給予美國。

川普並指稱，直到他當總統時，北約（ＮＡＴＯ）國家應該付的國防支出僅占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二，且大多還不付，美國實際上付了百分之百，因此是他使北約國家付ＧＤＰ百分之五。

但事實是川普多年來一直錯誤描述北約國家的國防支出。他的「欠費」說法將以下兩個概念混淆，即北約國家國防支出的ＧＤＰ占比和北約「會費」。

所有北約國家均同意對國防支出付某個比例的ＧＤＰ；這些國家也都依本國的國民所得，直接付款支應北約運作的開銷，但這是「共同基金」或「中央預算」，並非會費。

北約國家二○一四年承諾將國防支出占ＧＤＰ百分之二，並同意十年內達成目標。在二○二五年前，現有卅二個北約國家中，已有卅一國達標。