川普WEF演說 多家媒體同步糾錯

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普21日出席在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）年會。 （美聯社）
美國總統川普廿一日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）演說，但部分內容和事實有所出入。紐約時報等外媒同日查核糾正錯誤。

川普聲稱，美國在二戰後將格陵蘭還給丹麥。但事實是納粹德國一九四一年入侵丹麥後，丹麥駐美大使與美國簽訂協議，給予美國在格陵蘭設立軍事基地的權利，以交換美國對格陵蘭的保護。該協議並未將對格陵蘭的主權或控制權給予美國。

川普並指稱，直到他當總統時，北約（ＮＡＴＯ）國家應該付的國防支出僅占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二，且大多還不付，美國實際上付了百分之百，因此是他使北約國家付ＧＤＰ百分之五。

但事實是川普多年來一直錯誤描述北約國家的國防支出。他的「欠費」說法將以下兩個概念混淆，即北約國家國防支出的ＧＤＰ占比和北約「會費」。

所有北約國家均同意對國防支出付某個比例的ＧＤＰ；這些國家也都依本國的國民所得，直接付款支應北約運作的開銷，但這是「共同基金」或「中央預算」，並非會費。

北約國家二○一四年承諾將國防支出占ＧＤＰ百分之二，並同意十年內達成目標。在二○二五年前，現有卅二個北約國家中，已有卅一國達標。

北約 川普 格陵蘭 世界經濟論壇 丹麥 二戰 紐約時報 國防支出 主權 軍事

延伸閱讀

相關新聞

已建立格陵蘭未來協議框架 川普：不對歐洲8國加關稅

美國總統川普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自二月一日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲八國輸美商品加徵百分之十關...

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

經濟學人21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層...

川普WEF演說 多家媒體同步糾錯

格陵蘭爭端…歐洲軟硬兼施 川普立場大轉彎

華爾街日報報導，知情人士透露，美國總統川普對格陵蘭立場大逆轉，是川普與顧問團隊及北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨等歐洲領袖連日幕後磋商的結果。

川普終極方案：格陵蘭「公投入美」 普發百萬美元

美國總統川普廿一日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報廿二日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供每人一百萬美元（約台幣三一九○萬元），前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。

達沃斯論壇…盧特尼克晚宴開罵 惹怒歐洲

瑞士達沃斯廿日一場晚宴上，美國商務部長盧特尼克致詞時尖銳抨擊歐洲，歐洲中央銀行總裁拉加德憤而離席，現場還有人對盧特尼克發出噓聲，晚宴後來提前結束。這起事件被視為美歐關係緊繃的又一項證據。

