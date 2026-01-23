格陵蘭爭端…歐洲軟硬兼施 川普立場大轉彎

華爾街日報報導，知情人士透露，美國總統川普對格陵蘭立場大逆轉，是川普與顧問團隊及北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨等歐洲領袖連日幕後磋商的結果。

歐洲各方一致反對美國接管格陵蘭，並採取軟硬兼施策略，一面提出加強北極安全合作等誘人條件，一面警告北約若出現更深裂痕將對美國構成風險。

川普廿一日與呂特會面後，宣布撤回對歐洲八國原定二月生效的關稅措施，並稱他與北約已就格陵蘭問題達成協議框架。

熟知內情的歐洲官員指出，框架具體內容仍在調整中，但預料將聚焦幾個核心領域，包括美國可能與丹麥達成在格陵蘭基地駐軍協議，以及歐洲加強北極地區安全計畫等。官員透露，美國可能取得對格陵蘭礦產資源投資的「優先拒絕權」，以防中國、俄羅斯染指格陵蘭，而川普將撤回關稅威脅，作為交換。

川普接受媒體採訪時說，這項框架「非常出色」，但未透露更多細節。

白宮對擬議框架細節不予置評，美國官員表示，談判範圍尚未塵埃落定。白宮發言人李維特在聲明中說：「如果這項協議能達成，美國將以極低代價永久實現在格陵蘭所有戰略目標，川普總統對此非常樂觀。」

川普廿一日在世界經濟論壇演說中改口，表示不會動用軍事力量接管格陵蘭，這一轉變讓歐洲領袖鬆了口氣。此前他們面臨可能衝擊經濟的關稅威脅，以及與川普對峙威脅北約穩定的雙重壓力。

川普上周末揚言，將自下月起對八個歐洲國家課徵百分之十關稅，並於六月調升至百分之廿五，直到美國成功收購格陵蘭。川普的一些顧問私下對此憂心，稱這類強硬言論恐讓美國與丹麥更難達成協議。

對於這場風波，美歐官員說法截然不同。美方認為，川普的強勢姿態，迫使數月來一直拒絕美國接管格陵蘭計畫的歐洲官員坐上談判桌；歐洲官員則主張，抱持一致反對立場，有助說服川普接受一項不涉及取得格陵蘭領土的協議。

歐盟廿七國領袖廿二日晚間將在布魯塞爾召開臨時峰會，儘管暫時毋需為貿易戰制定緊急方案，但須重新評估美歐關係。