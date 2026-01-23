快訊

聯合報／ 記者胡玉立、編譯盧思綸／綜合報導
支持美國總統川普的倡議組織「國家復興共和黨人」，20日在華盛頓甘迺迪中心舉辦周年慶活動，與會者切開一個格陵蘭形狀並畫有美國國旗的蛋糕。（路透）
瑞士達沃斯廿日一場晚宴上，美國商務部長盧特尼克致詞時尖銳抨擊歐洲，歐洲中央銀行總裁拉加德憤而離席，現場還有人對盧特尼克發出噓聲，晚宴後來提前結束。這起事件被視為美歐關係緊繃的又一項證據。

華爾街日報及金融時報報導，與會者描述，這場晚宴是由世界經濟論壇聯合主席、貝萊德執行長芬克主持，僅限受邀貴賓參加。盧特尼克是晚宴上最後一位致詞者，與會者透露，盧特尼克致詞時，猛烈抨擊歐洲能源政策、稱歐洲在全球舞台競爭力下降，並凸顯美國與歐洲的不同。

盧特尼克話還沒說完，拉加德就起身離開會場。有些人認為，盧特尼克的一些言論，是強硬回應拉加德等歐洲官員在達沃斯論壇公開捍衛歐盟團結和金融實力的說法。

盧特尼克的激烈言論，有部分賓客為他鼓掌，但也引發現場一片噓聲，不只一位與會者離場。芬克呼籲保持冷靜；後來甜點還沒上桌，芬克就宣布晚宴提前結束。

對此，歐洲央行發言人廿一日透過電郵向華爾街日報表示，「無可奉告」。美國商務部發言人則稱，盧特尼克致詞大約三分鐘，過程中「沒有人匆忙離場，只有一個人發出噓聲，那就是美國前副總統高爾」。

高爾回應表示，他聽了盧特尼克的演講，「沒有以任何方式打斷他」。但高爾說：「我認為本屆政府的能源政策極其荒謬，已經不是什麼祕密。我在他講話結束後，表達了自己的感受，其他人也一樣。」

此外，經濟學人雜誌廿一日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章，認為美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層的風險在於他對跨大西洋同盟的蔑視。歐洲國家應加速建立自身硬實力，為未來北約不復存在做好準備，美國在其他地區盟友也要因應單打獨鬥。

這篇文章認為，格陵蘭只是冰山一角，川普不太可能改變將盟友視為寄生蟲的看法，從歐洲到其他地區的美國盟友，必須為單打獨鬥做準備。歐洲應讓美國知道失去歐洲的代價，並應示警美國，川普政策恐把世界推向更敵對局面。

達沃斯論壇…盧特尼克晚宴開罵 惹怒歐洲

