川普宣布 不對歐洲8國加關稅

美國總統川普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自二月一日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲八國輸美商品加徵百分之十關稅。但他廿一日指稱，已建立關於格陵蘭的未來協議框架，因此將不會祭出上述關稅。

然而，丹麥外長拉斯穆森廿二日坦言，川普雖表示不會動武強奪格陵蘭，這是一個正面跡象，但川普的企圖心依然存在。

川普稱與呂特會談卓有成效

川普廿一日在自創社媒真實社群寫道，已和北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特有卓有成效的會談，「建立關於格陵蘭、事實上是整個北極地區的一項未來協議框架；要是這個解決方案圓滿達成，對美國及所有北約國家都將是很棒的優勢；基於這個理解，我將不會徵收預定二月一日生效的關稅；金穹飛彈防禦系統有關格陵蘭的部分即將再做討論」。

格陵蘭擬讓美方設軍事基地

紐約時報報導，在川普發文前，北約廿一日先開會，各成員國高階軍事官員討論折衷方案；丹麥將根據該方案將格陵蘭數塊小面積土地的主權移交美國，讓美方設立軍事基地。

上述方案也是呂特長期推動的方向。兩位與會官員並將此一安排與英國設在賽普勒斯、被視為英國領土的基地相提並論。但這兩人並不清楚該方案是否屬於川普上述框架的一環。

不過，呂特在「川呂會」後對美國福斯新聞聲稱，會中沒談到格陵蘭主權問題；會談聚焦整個北極的安全問題，在相關方面仍千頭萬緒，以確保北約有海陸空所需的一切，能保護北極。

華盛頓郵報報導，川普的最新說法似乎不再主張將格陵蘭據為己有，他雖未對此詳述，但目前看來他所稱的協議框架並非此前主張的美國完全取得格陵蘭主權。

丹麥總理表明呂特無權談判

丹麥總理佛瑞德里克森廿二日接受丹麥廣播公司（ＤＲ）訪問時表明，呂特無權代表丹麥及格陵蘭在格陵蘭議題上和美方談判，丹麥的紅線沒變、不會放棄格陵蘭主權，且格陵蘭的未來必須由當地人決定。她並重申，格陵蘭是丹麥的一部分。

川普的態度改變是在川呂會後。他接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時說，協議將「永久存在」，但不願明言是否涉及格陵蘭主權；丹麥國防部長波爾森也在社媒發文表示，川呂會後，丹麥的處境有進步，對此感到高興。

北約發言人哈特聲明，北約國家間未來關於川普所提協議框架的討論，將聚焦藉由成員國的集體作為確保北極安全，尤其是北約的七個北極國家；丹麥、格陵蘭與美國間的會談將推進，旨在確保俄羅斯與中國大陸永遠無法在格陵蘭擁有立足之地，無論在經濟或軍事上。

北約兼歐盟主要國家德國的總理梅爾茨廿二日也在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說中提到，近幾天與美丹兩國領袖及呂特討論，旨在尊重丹麥主權及領土完整下，推動美國與北約國家在北極更緊密合作。他並樂見川普取消對歐洲八國加徵關稅。