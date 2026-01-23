川普取消「格陵蘭關稅」 強硬態度大轉彎

美國總統川普一改過往對格陵蘭議題的強硬態度，21日不僅在世界經濟論壇（WEF）上說，不會以武力強奪格陵蘭，後來又在社群媒體發文宣布，已就格陵蘭議題與北約（NATO）秘書長呂特達成協議框架，將取消對歐洲八國原定2月生效的關稅。

川普態度大轉彎，消息激勵美股道瓊指數同日收盤反彈大漲588.64點或1.2%，並激勵全球主要股市勁揚，美股22日早盤續漲。川普並透露，正與呂特商討如何增進北極安全。

紐約時報報導，川普發布貼文前，北約於21日開會，各成員國的高階軍事官員在會中討論一項折衷方案。三名知情資深官員透露，丹麥將依該方案，把格陵蘭島上數塊小面積土地的主權交予美國，以便美方興建軍事基地。

川普表態想要取得格陵蘭之後，丹麥與格陵蘭同聲反對，歐盟則做好準備面對美國經濟報復。華盛頓郵報分析，川普的最新宣布似乎不再主張要把其他國家領土掠為己有，由於川普並未提供具體細節，初步看來協議並不是川普先前主張的美國完全掌握格陵蘭主權。

丹麥外交高層官員表示，美國不會「擁有」格陵蘭，而且呂特並未獲得授權可以把某個北約成員國的領土轉移給另一個成員國。

川普發文寫道：「我們對於格陵蘭甚至整個北極地區的未來協議，已經訂定框架。」他指出：「這套解決方案如果得以實現，對美國與所有北約國家都是很好的。」他表示，「金穹」飛彈防禦系統涉及格陵蘭的部分仍有待進一步討論。「金穹」是耗資1,750億美元的多層次防衛系統，首次把美國武器部署於太空。

川普21日接受CNBC訪問時表示，在與呂特會面後，雙方已就格陵蘭問題達成「協議雛形」，「他們將參與『金穹』計畫和礦產權開發，我們也是。」川普指出，格陵蘭的這套架構將會「永遠」持續下去。

在川普放軟姿態，撤回與格陵蘭相關的威脅後，國際油價22日走跌，布蘭特原油期貨挫1.6%至每桶64.17美元，西德州中級原油期貨跌1.7%，至每桶59.6美元。此外，美國能源部長萊特22日在WEF上批評歐洲和美國加州把錢浪費在沒效率的綠能，他認為，全球石油產量需要倍增。