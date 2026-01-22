又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

美國總統川普22日表示，如果歐洲各國以拋售美國資產反擊他的關稅威脅，美國將發動「大規模反擊」。

川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「如果他們要做就做吧，但你也知道，如果發生這種事，我方會發動大規模反擊…我們占盡優勢。」

尋求掌控格陵蘭的川普原本揚言對歐洲八國商品加徵關稅，引發歐洲可能拋售美國數兆美元債券和股票來反制美國的猜測。丹麥退休金基金AkademikerPension本周宣布計劃拋售1億美元美國公債，格陵蘭SISA退休金也已表示，正評估是否應繼續投資美股。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基22日匆忙趕往瑞士，與川普舉行一小時會談。川普會後以「很棒」形容這場會議，並重申希望烏俄戰爭結束。