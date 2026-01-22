快訊

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普在世界經濟論壇年會上回答記者提問。圖／歐新社
圖為美國總統川普在世界經濟論壇年會上回答記者提問。圖／歐新社

美國總統川普22日表示，如果歐洲各國以拋售美國資產反擊他的關稅威脅，美國將發動「大規模反擊」。

川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「如果他們要做就做吧，但你也知道，如果發生這種事，我方會發動大規模反擊…我們占盡優勢。」

尋求掌控格陵蘭的川普原本揚言對歐洲八國商品加徵關稅，引發歐洲可能拋售美國數兆美元債券和股票來反制美國的猜測。丹麥退休金基金AkademikerPension本周宣布計劃拋售1億美元美國公債，格陵蘭SISA退休金也已表示，正評估是否應繼續投資美股

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基22日匆忙趕往瑞士，與川普舉行一小時會談。川普會後以「很棒」形容這場會議，並重申希望烏俄戰爭結束。

關稅 川普 格陵蘭 瑞士 烏克蘭 美股 美國

延伸閱讀

川普愛說笑？台指期夜盤不演了 法人：封關上看33,000點

川普喊達成格陵蘭協議框架 丹麥：北約無權代表協商

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

相關新聞

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和...

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

經濟學人21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層...

達沃斯論壇…盧特尼克晚宴開罵 惹怒歐洲

瑞士達沃斯廿日一場晚宴上，美國商務部長盧特尼克致詞時尖銳抨擊歐洲，歐洲中央銀行總裁拉加德憤而離席，現場還有人對盧特尼克發出噓聲，晚宴後來提前結束。這起事件被視為美歐關係緊繃的又一項證據。

川普宣布 不對歐洲8國加關稅

美國總統川普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自二月一日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲八國輸美商品加徵百分之十關...

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

美國總統川普22日表示，如果歐洲各國以拋售美國資產反擊他的關稅威脅，美國將發動「大規模反擊」。

川普揚言取得格陵蘭震驚北約 傳美國與丹麥將重新談判防務協議

一名熟悉美國總統川普與北約秘書長呂特會談情況的消息人士今天向法新社表示，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。