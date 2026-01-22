川普喊達成格陵蘭協議框架 丹麥：北約無權代表協商

美國總統川普撤回對歐洲8國的關稅措施，並稱與北約就格陵蘭問題達成未來協議框架。丹麥總理佛瑞德里克森表示，北約沒有被授權在此議題上跟美國協商，並重申應尊重丹麥與格陵蘭主權。

川普21日在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF），並與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）及歐洲國家領袖會面。21日稍晚，川普宣布撤回對歐洲8國原定2月1日生效的關稅措施，並稱他與北約已就格陵蘭問題達成未來協議框架。

根據華爾街日報報導，熟知內情的歐洲官員指出，框架的具體內容仍在調整，但預料將聚焦幾個核心領域，包括美國可能與丹麥達成在格陵蘭基地駐軍協議，以及歐洲加強北極地區安全計畫等。官員透露，美國可能取得對格陵蘭礦產資源投資的「優先拒絕權」，以防中、俄染指格陵蘭，而川普將撤回關稅威脅，作為交換。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天接受丹麥廣播公司（DR）訪問時表示，北約秘書長無權代替丹麥與格陵蘭在格陵蘭議題上跟美方協商，丹麥的底線沒有改變，不會放棄主權，而格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定，她重申格陵蘭是丹麥的一部分。

佛瑞德里克森對目前的狀況感到比較樂觀一點，她認為有些進展，她已準備好加入如何加強北極地區安全的討論。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在個人的社群平台表示，丹麥有明確的底線，絕不會放棄對丹麥王國任何部分的主權。

不過，波爾森也表示，21日川普和呂特會晤後，丹麥的處境比之前更好。這讓他感到開心。

他在發文中說，他也跟呂特進行了幾次對話，向呂特重申丹麥的立場與底線。他說，格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）應該加入談判。

他重申，呂特當然不能代表丹麥和格陵蘭談判，但他對於呂特一直致力於北約的團結以及加強北極地區安全的努力感到欣賞，這讓他感到欣慰。

根據路透社報導，呂特透露了一些有關格陵蘭協議框架的細節，包括北約盟國必須加強北極地區安全，這些措施最快今年到位，相信不屬於北極地區的盟國也將需要作出貢獻。呂特說，他與川普的會晤並未討論關鍵礦產問題，更具體的談判會由美國、丹麥與格陵蘭繼續進行。