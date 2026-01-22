快訊

川普突撤格陵蘭關稅 傳與這2人有關？德總理：北約續與美合作

中央社／ 柏林22日專電
德國總理梅爾茨（左）與美國總統川普。圖／美聯社
德國總理梅爾茨今天在世界經濟論壇發表演說，談到格陵蘭問題時，他表示，對美國總統川普收回加徵關稅的「轉向」表示歡迎，歐洲將在北約架構下持續與美國合作，共同因應俄羅斯對北極的安全威脅。

美國總統川普昨天晚間收回先前揚言因格陵蘭問題對德國等北約國家加徵關稅，多家外媒報導，川普的轉向和在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）密集會談有關。

梅爾茨今天上午在世界經濟論壇的演說因此備受關注。根據現場轉播，他首先形容達沃斯（Davos）這個演說地點為「魔法山」，指出這裡的寧靜氛圍，與當前世界各地正在發生的衝突與動盪形成強烈對比。

他表示，當前國際局勢正出現板塊移動，世界已進入一個由大國競逐主導的新時代。俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭、中國逐步建立其全球地位，美國正以大幅調整外交與安全政策作出回應。

梅爾茨認為，當前的大國競逐建立在權力與實力之上，必要時甚至會動用武力，這樣「只講求實力的世界非常危險」，歐盟不應被動接受這樣的國際現實，而是要做出自己的選擇，並與志同道合的盟友共同積極塑造未來。

談及格陵蘭議題，梅爾茨表示，過去幾天已與川普、呂特及丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）對話，討論的目標是在尊重丹麥主權與領土完整原則下，推動美國與北約盟友在北極地區更緊密的合作。

他並表示，德國將在北約架構下，為北極地區安全承擔更多責任，儘管過去幾個月跨大西洋關係的發展面臨挑戰，在大國競逐的時代，歐洲必須堅定站在一起，同時不能放棄北約。

關稅方面，梅爾茨說，新的關稅措施將削弱跨大西洋關係的基礎；若相關措施付諸實施，歐洲的回應將是團結、冷靜、克制且堅定。他並對川普昨晚取消關稅的「轉向」表態表示歡迎，認為這是正確的方向。

達沃斯世界經濟論壇演說結束後，梅爾茨將趕赴布魯塞爾，參加下午舉辦的歐盟特別高峰會，與歐盟及歐洲各國領袖進一步商議格陵蘭議題。

