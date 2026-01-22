格陵蘭發布手冊建議居民準備5天必需品 因應川普可能奪島威脅

快訊

香港01／ 撰文／羅保熙
格陵蘭首府努克18日在雪中冰封的景象。路透
格陵蘭首府努克18日在雪中冰封的景象。路透

格陵蘭島自治政府於1月21日發布緊急手冊，呼籲民眾為可能發生的緊急情況做好準備，建議每戶家庭儲備至少5天的基本生活物資。這份緊急手冊的發佈時機，正值美國總統川普（Donald Trump）近期多次揚言從盟友丹麥手中奪取格陵蘭。

格陵蘭漁業、狩獵、農業和永續事務部長博格（Peter Borg）表示，政府已發布的這份手冊，建議每人每日儲備3公升水、足夠5天的食物、衛生紙等必需品；應急手冊還將電池收音機、狩獵武器、彈藥及漁具，亦列入建議儲備的物品清單。

博格稱，這項建議並非製造恐慌，而是為了增強民眾的安全感，強調準備工作「不是杞人憂天，而是未雨綢繆」。他補充：「我們預計不會用到它」。

格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防與外交事務由丹麥政府掌管。當地人口約5.7萬，其中近90%是因紐特人，他們長期以來以狩獵和捕魚為主要生計。

文章授權轉載自《香港01》

