若川普祭格陵蘭關稅 恐讓美國海關傷腦筋？路透揪重點：還可能課不到

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
川普若果真對德、法、瑞典、丹麥等六個歐盟國家加徵關稅，美國海關可能會頭疼不已，因為歐盟成員國之間貨物可自由流通，要辨識其原產地可能要大費周章。圖／美聯社
川普若果真對德、法、瑞典、丹麥等六個歐盟國家加徵關稅，美國海關可能會頭疼不已，因為歐盟成員國之間貨物可自由流通，要辨識其原產地可能要大費周章。圖／美聯社

雖然格陵蘭關稅已喊卡，但如果川普總統真的實現其威脅，對六個歐盟國家加徵關稅，可能會使美國海關當局傷透腦筋，因為歐盟成員國之間的貨物流通非常便利，海關可能要大費周章才能辨識其原產地

川普誓言要持續提高對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭和瑞典，以及非歐盟國家挪威和英國的商品關稅，直到允許美國買下格陵蘭島。

路透報導，美國要對這六個歐盟國家加徵關稅，在技術上可行，但官僚程序非常複雜。根據歐盟規定，歐盟境內生產的商品只需標示產地為歐盟即可，但第三國可要求個別歐盟成員國提供相關資訊。

然而，由於跨境供應鏈龐大，且商品可以在歐盟成員國之間自由運輸而無需經海關檢查，因此很難確定某件商品是否產自單一歐盟成員國。對於美國海關當局而言，確定商品原產地將是一項複雜的任務。

歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）研究員普瓦捷（Niclas Frederic Poitiers）表示，小公司可能很容易遮掩其產品生產地，而供應鏈較透明的大公司則可能選擇將生產轉移到未受這類關稅影響的歐盟國家。

另一問題是，品牌為某一國家、但其產地可能在其他地方。例如，福斯汽車（VW）在德國和斯洛伐克都設有工廠，而瑞典Volvo汽車在比利時根特設有一家工廠，產能與位於哥德堡總部工廠不相上下，後者生產Volvo最暢銷的車款XC60。

Volvo已因應關稅而調整生產布局，該公司今年底將開始在美國生產XC60，並在歐盟對中國製造的電動車加徵關稅後，提高了在比利時的電動車產量。但像法國香檳或卡門貝爾起司（Camembert）這類知名的歐盟飲料與食品，可能因為特別凸顯其歷史傳承及產地特色，較容易成為美國海關鎖定的目標。

