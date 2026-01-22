川普格陵蘭計畫急轉彎 歐盟急商重塑跨大西洋關係

美國總統川普今天下午抵達白雪皚皚的瑞士阿爾卑斯山時，歐洲領袖正擔心他試圖奪取格陵蘭的行動可能引爆跨大西洋衝突，但在日落之前，川普態度突然轉彎、選擇讓步。

「華爾街日報」報導，知情人士透露，川普立場大逆轉，是他與顧問團隊及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等歐洲領袖連日在幕後磋商的結果。

歐洲各方在反對美國接管格陵蘭一事上立場一致，並採取軟硬兼施的策略，一面提出加強北極安全合作等誘人條件，一面警告北約若出現更深裂痕，將對美國構成風險。

川普今天與呂特會面後，宣布撤回對歐洲8國原定2月1日生效的關稅措施，並稱他與北約已就格陵蘭問題達成未來協議框架。

熟知內情的歐洲官員指出，框架的具體內容仍在調整中，但預料將聚焦幾個核心領域，包括美國可能與丹麥達成在格陵蘭基地駐軍協議，以及歐洲加強北極地區安全計畫等。官員透露，美國可能取得對格陵蘭礦產資源投資的「優先拒絕權」，以防中、俄染指格陵蘭，而川普將撤回關稅威脅，作為交換。

川普接受媒體採訪時說，這項框架「非常出色」，但未透露更多細節。

白宮對擬議框架細節不予置評，美國官員表示，談判範圍尚未塵埃落定。白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）在聲明中指出：「如果這項協議能達成，美國將以極低代價、永久實現在格陵蘭的所有戰略目標，川普總統對此非常樂觀。」

今天稍早已有跡象顯示，川普對達成協議抱持開放態度。他在世界經濟論壇（WEF）長達1小時的演說中表示，不會動用軍事力量接管格陵蘭。

這與川普幾天前的態度形成鮮明對比，當時，他不僅拒絕排除動武取得格陵蘭的可能性，還在社群媒體上傳在格陵蘭插上美國國旗的人工智慧（AI）生成圖。

這一轉變讓歐洲領袖鬆了口氣。此前他們面臨可能衝擊經濟的關稅威脅，以及與川普對峙、進而威脅北約穩定的雙重壓力。川普上週末揚言，若未能就取得格陵蘭達成協議，將自下月起對8個歐洲國家課徵10%關稅，並於6月調升至25%。

川普的一些顧問私下對此感到憂心，稱這類強硬言論恐讓華府與丹麥達成協議變得更加困難。

對於這場風波，美歐官員得出截然不同的結論。美方認為，川普的強勢姿態迫使數月來一直拒絕理會華府接管格陵蘭計畫的歐洲官員坐上談判桌；歐洲官員則主張，抱持一致反對立場，有助說服川普接受一項不涉及取得格陵蘭領土的協議。

北約發言人表示，川普與呂特今天討論了北極地區安全對美國及其他北約成員國的重要性，後續談判將聚焦如何合作確保北極安全。丹麥、格陵蘭和美國之間更具體的談判，目標將是確保「俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭取得經濟或軍事立足點」。

歐盟27國領袖明晚將在布魯塞爾召開臨時峰會，儘管暫時毋需為貿易戰制定緊急方案，但須重新評估已受衝擊的跨大西洋關係。