川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭21日可見丹麥海軍軍艦駐泊首府努克港口。法新社
格陵蘭21日可見丹麥海軍軍艦駐泊首府努克港口。法新社

美國總統川普21日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。每日郵報22日披露，川普考慮向格陵蘭島民提供每人100萬美元，約台幣3190萬元，前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。

每日郵報稱，他們可透露的是川普正在考慮一項「終極提議」，向格陵蘭島民提出每人100萬美元的方案，前提是舉行公投通過加入美國。這項公投須過60%同意票數才能過關。

格陵蘭約5.7萬人，這項提議的總成本可能達到570億美元，約台幣1.8兆元。

報導指，這項提議固然離譜，但這個金額僅占美國每年近8000億美元國防支出的一小部分，可能緩解格陵蘭對丹麥補助的依賴，重塑當地經濟。

每日郵報並提到，先前曾有報導指出，白宮考慮向每名格陵蘭人提供最高10萬美元。但丹麥已多次表示格陵蘭是非賣品，任何協議都須經過哥本哈根點頭。而當時也有格陵蘭人指出，長遠來看，丹麥提供的補助比每人10萬美元更有利。

川普1月初加大對格陵蘭威脅之際，BBC曾報導，美國政府可能透過3種行動取得格陵蘭，除了以談判購買取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥獨立、再轉為美國夥伴。

但BBC這篇報導也提到，民調顯示多數格陵蘭人支持脫離丹麥獨立，但同樣多數不希望成為美國一部分。目前島上也沒有政黨以加入美國為競選訴求。

格陵蘭 美國 丹麥

