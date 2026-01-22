傳北約商討格陵蘭割地供美 丹麥議員批無權談判
「紐約時報」引述3名不具名高層官員報導，北大西洋公約組織（NATO）會員國軍事官員今天在會議中討論將格陵蘭小片土地主權讓與美國興建軍事基地的折衷方案。
「衛報」（The Guardian）報導，來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）今天晚間在臉書（Facebook）上表示，在沒有格陵蘭參與的情況下，北約無權就格陵蘭議題談判。
美國總統川普今天在瑞士達沃斯（Davos）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）會談後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，但未透露細節。
據報川普與呂特談及礦產協議，拉森強調，北約對格陵蘭主權或礦產沒有置喙的餘地。
紐時稍早報導，北約會員國軍事官員商討將格陵蘭小片土地主權讓與美國的可能性，與會官員將此事與英國在賽普勒斯設有軍事基地相提並論，這些基地屬於英國海外領地。另一名聽取會談簡報的官員也證實，格陵蘭的構想正是以英國在賽普勒斯的主權基地為藍本。
英國廣播公司（BBC）報導說，根據美國與丹麥現行協議，美國可以向格陵蘭派駐不限人數的部隊，目前美方已有超過100名軍事人員常駐於格陵蘭西北端的皮圖菲克（Pituffik）基地。
丹麥國會議員法克斯（Sascha Faxe）今天晚間接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，川普自稱與北約達成的格陵蘭協議「不存在」。
法克斯說：「重點是，沒有格陵蘭參與談判，根本不可能有任何協議。」
