川普揚言奪島 格陵蘭發新版危機應變手冊

中央社／ 格陵蘭努克21日綜合外電報導

美國總統川普一再揚言要從盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，格陵蘭政府今天公布一本新版手冊，為民眾在領土發生「危機」時提供建議，包括儲備糧食、水、狩獵武器和彈藥。

格陵蘭漁業、狩獵、農業和可持續事務部長柏格（Peter Borg）在首都努克（Nuuk）的記者會上表示，這份文件是「一份保單」，還說「我們預期不會需要用到它」。

法新社報導，川普要求針對他欲控制格陵蘭的提議「立即」展開談判，但表示他不會動用武力來奪取這座北極島嶼。

格陵蘭政府表示，這本名為「為危機做好準備—自給自足5天」（Prepared for Crises -- Be Self-Sufficientfor Five Days）的手冊，編寫工作從去年開始，起因是過去出現過持續時間長短不一的停電情況。

手冊建議儲備5天份的食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和漁具。

格陵蘭人口約為5萬7000人，其中近90%為原住民伊努特人（Inuit），他們長期以來以狩獵和捕魚為主要維生方式。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）20日表示，格陵蘭遭遇軍事行動的可能性「不大」，但這片丹麥自治領土仍必須做好準備。

而對於川普的言論，格陵蘭民眾今天普遍抱持懷疑態度。

在川普發表日益強硬的言論，表達想奪取這片丹麥自治領土的渴望數週後，他在瑞士達沃斯（Davos）聲稱已達成令他滿意的協議架構，但未提供細節。

幾位在首都努克接受法新社採訪的格陵蘭民眾在聽到消息時都表示懷疑，甚至根本不相信。

一名47歲的技師說：「這根本是謊言。他在說謊…他說的話我一個字都不信，而且我認為不只我一個人這麼想。」

64歲的照護工作者安納克（Anak）說：「川普？我才不相信他。格陵蘭是屬於格陵蘭人的。」

另一位使用化名的民眾米奇（Miki）表示，這位美國領袖的聲明令人「難以相信」：「他可以說一些話，然後兩分鐘後就完全改口。」

格陵蘭 川普 丹麥

